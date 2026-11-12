Jetzt fix! Aus für Wiener Aktionismus Museum

Das Aktionismus Museum im 1. Bezirk stellt im Jänner seinen Ausstellungsbetrieb ein und wird in eine Forschungseinrichtung umfunktioniert.

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Das erst im Frühjahr wiedereröffnete Wiener Aktionismus Museum, das unter der Geschäftsführung des ehemaligen Albertina-Chefs Klaus Albrecht Schröder umfassend umgebaut und erweitert wurde, schließt mit Ende der umstrittenen Otto Muehl-Ausstellung am 10. Jänner 2027 seine Tore. Der öffentliche Museumsbetrieb wird laut Aussendung eingestellt. Stattdessen entsteht eine Foundation zur Erforschung des Wiener Aktionismus, die gegen Voranmeldung weiterhin zugänglich bleiben soll.

"Die Gesellschafter des Wiener Aktionismus Museum haben die Erfahrung gemacht, dass die berechtigte moralische Verurteilung Otto Muehls die öffentliche Wahrnehmung seines künstlerischen Werks mittlerweile so vollständig bestimmt, dass eine museale Präsentation unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht mehr tragfähig erscheint", heißt es in einer Aussendung am Donnerstag. An Muehl hält man jedoch fest: "Die vielfach öffentlich erhobene Forderung, die Kunst Otto Muehls aus der Geschichte der Kunst auszuschließen, widerspricht zutiefst der Gründungsidee und Vision des Wiener Aktionismus Museum." Schröder wird künftig der Foundation vorstehen, wie es auf APA-Nachfrage hieß. (APA)