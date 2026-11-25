Mit einem fünf Meter hohen Mistelzweig und einer begehbaren Schneekugel bringt die Gastro-Familie Querfeld heuer zwei Weihnachtsklassiker im XXL-Format in die Innenstadt.

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Wenn in der Vorweihnachtszeit die Lichter in der Innenstadt angehen, wird so mancher Stadtbummel zur kleinen Entdeckungsreise. Ob funkelnde Christbäume, prachtvoll geschmückte Auslagen oder romantische Weihnachtskulissen, an vielen Ecken lohnt es sich, das Handy für ein Erinnerungsfoto zu zücken. Längst landen die Schnappschüsse nicht mehr nur im Familienalbum, sondern auch auf Instagram und Co. Für Geschäftsinhaber und Gastronomen sind die aufwendig inszenierten Weihnachtsmotive damit auch eine willkommene Werbefläche. Denn jedes Foto, das in den sozialen Medien geteilt wird, kann weitere Besucher anlocken.

Der Christbaum an der Sacher-Fassade ist bereits ein beliebtes Fotomotiv. © TBauer

So erstrahlt an der Fassade des Hotels Sacher ein sieben Meter hoher Christbaum, das viel diskutierte XXL-Mascherl auf der Kärntner Straße ist heuer hingegen leider nur in der Auslage des Modehauses Popp & Kretschmer zu sehen. Aufgrund der behördlichen Auflagen, zu denen auch ein täglicher Ordnerdienst zählt, konnte die Schleife heuer nicht mehr aufgehängt werden. Für zwei weitere weihnachtliche Fotomotive in der City sorgt die Gastro-Familie Querfeld.

Wiens größtes Kussevent vor dem Café Mozart

Sich unter einem Mistelzweig zu küssen, hat in der Weihnachtszeit Tradition. Vor dem Café Mozart fällt die Kulisse dafür heuer allerdings eine Nummer größer aus. Unter einem rund fünf Meter hohen, festlich beleuchteten Mistelzweig-Bogen wird am Donnerstag (26. November) ab 18 Uhr unter dem Motto "Merry Kissmas" das größte Kussevent Wiens über die Bühne gehen. Neben verliebten Paaren sind auch Freunde und Familien eingeladen, gemeinsam ein Zeichen für mehr Liebe und Miteinander zu setzen.

Unter dem großen Mistelzweig soll am Donnerstag Wiens größtes Kussevent stattfinden. © Melanie_Moina

DJ Mel Merio sorgt mit Weihnachtshits für die musikalische Untermalung und bei so viel Romantik darf natürlich auch der passende Punsch nicht fehlen. Neben der "Heißen Liebe" werden Glühwein und weitere winterliche Köstlichkeiten vom Bioweingut Urbanihof gegen eine freiwillige Spende zugunsten von "Licht ins Dunkel" angeboten. Wer seinen Schatz am Donnerstag nicht auf den Albertinaplatz entführen kann, hat dazu noch die gesamte Vorweihnachtszeit Gelegenheit. So lange bleibt der beleuchtete Mistelzweig-Bogen mit Blick auf die Albertina stehen.

Weihnachtsfoto in einer begehbaren Schneekugel

Begehbare Schneekugel direkt beim Café Landtmann. © Café Landtmann

Wer als Kind schon einmal davon geträumt hat, selbst in einer Schneekugel zu stehen, kann sich diesen Wunsch heuer vor dem Café Landtmann erfüllen. Dort hat die Familie Querfeld neben der mit rund 15.000 Lichtpunkten geschmückten Weihnachtstanne aus Maria Laach in Niederösterreich ein weiteres beliebtes Weihnachtssymbol im XXL-Format in Szene gesetzt. In der von Hand gefertigten, begehbaren Schneekugel im Schanigarten können sich die Besucher mit einem Landtmann-Guglhupf fotografieren lassen.

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Nach einem ausgedehnten Bummel durch die weihnachtlich geschmückte Innenstadt kann man es sich auch im Kaffeehaus gemütlich machen. In den Abendstunden sorgen weihnachtliche Projektionen am Plafond und Lichtinszenierungen für Adventstimmung, bei einem Cocktail lässt sich der Tag ausklingen.

Jeden Mittwoch gibt es dazu Livemusik. Den hauseigenen Guglhupf gibt es übrigens auch wenige Gehminuten entfernt an einem eigenen Stand auf dem Christkindlmarkt am Rathausplatz.