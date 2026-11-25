Schon wieder ist eine aufgeflogen: Die Gruppe Sofortmaßnahmen hat in Wien-Landstraße die zwölfte illegale Beauty-Klinik ausgehoben. Die Betreiberin spritzte Botox und Hyaluron ohne Berechtigung.

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Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung rückten Kontrolleure am Mittwoch Vormittag gemeinsam mit der Wiener Polizei und dem Marktamt (MA 59) aus. Das Ergebnis: Die Betreiberin hatte keine Erlaubnis für die angebotenen Eingriffe. Die Präparate beschlagnahmte die Polizei.

Aufgeflogen! © Rathauskorrespondenz

Gegen die Frau wird Anzeige wegen des Verdachts auf Kurpfuscherei erstattet. Es ist bereits der zwölfte Fall dieser Art in Wien.

Illegale Substanzen vorgefunden. © Rathauskorrespondenz

Kampf gegen Kurpfuscher

Die Kontrollen sind Teil des Vorgehens gegen Schönheitsbehandlungen durch Personen ohne ärztliche Berufsberechtigung. "Illegale Behandlungen, die die Gesundheit der Wiener aufs Spiel setzen, bleiben nicht ohne Konsequenzen", betont Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

Man bleibe den Betreibern auf den Fersen, "bis Schluss mit diesem gefährlichen Geschäft ist".