Kurpfuscher-Dutzend
Botox-Razzia in der Landstraße: Pfusch-Klinik aufgeflogen
Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung rückten Kontrolleure am Mittwoch Vormittag gemeinsam mit der Wiener Polizei und dem Marktamt (MA 59) aus. Das Ergebnis: Die Betreiberin hatte keine Erlaubnis für die angebotenen Eingriffe. Die Präparate beschlagnahmte die Polizei.
Gegen die Frau wird Anzeige wegen des Verdachts auf Kurpfuscherei erstattet. Es ist bereits der zwölfte Fall dieser Art in Wien.
Kampf gegen Kurpfuscher
Die Kontrollen sind Teil des Vorgehens gegen Schönheitsbehandlungen durch Personen ohne ärztliche Berufsberechtigung. "Illegale Behandlungen, die die Gesundheit der Wiener aufs Spiel setzen, bleiben nicht ohne Konsequenzen", betont Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.
Man bleibe den Betreibern auf den Fersen, "bis Schluss mit diesem gefährlichen Geschäft ist".
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