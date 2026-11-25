Persönlichkeiten aus Kirche und Politik würdigen den Verstorbenen als Seelsorger, Salesianer und Bischof, der seinen Dienst mit Freude, Menschenfreundlichkeit, Humor und tiefem Gottvertrauen lebte.

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Die Trauerfeiern für den am 19. November im 87. Lebensjahr verstorbenen Linzer Altbischof Ludwig Schwarz starten am Donnerstag, 26. November abends im Linzer Mariendom. Nach dem Abendgottesdienst am Donnerstag besteht ab 19 Uhr Uhr die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung vom Verstorbenen. Diese Möglichkeit besteht auch den ganzen Freitag. Am 27. November findet ab 19 Uhr die Totenwache statt.

"‘Fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen.‘ Dieser berühmte Satz von Don Bosco stand über dem Leben und Wirken von Bischof Ludwig. In allem, trotz allem hat er das Gute in jedem Menschen gesehen. Und er war ein betender und ein segnender Salesianer und Bischof. Vergelt’s Gott, lieber Bischof Ludwig." Mit diesen Worten würdigte Bischof Manfred Scheuer seinen verstorbenen Vorgänger Ludwig Schwarz.

Requiem im Mariendom

Am Samstag, 28. November wird im Mariendom um 10 Uhr das Requiem gefeiert, danach findet in der Krypta des Mariendoms die Beisetzung statt.