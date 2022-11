Schon vor Start: Messi bekommt bei WM goldenen Schuh

Bei der letzten WM seiner Karriere wird Lionel Messi mit einem ganz besonderen Schuh von seinem Ausrüster Adidas ausgestattet. Der Argentinier wird mit einem goldenen Schuh in Katar auf Titeljagd gehen.

"Ja es ist definitiv meine letzte WM", macht Superstar Lionel Messi kein Geheimnis daraus, dass das Turnier in Katar sein letzter großer Auftritt bei einer Endrunde sein wird. Mittlerweile ist Paris-Angreifer 35 Jahre alt, will in der Wüste sich seinen großen Traum vom Weltmeister-Titel erfülen. "Die Entscheidung ist gefallen. Ich zähle die Tage bis zur WM. Ich bin aufgeregt und nervös gleichzeitig", lässt der Südamerikaner wissen. In der laufenden Saison hat er bereits 26 Torbeteiligungen für seinen Klub in Frankreich zu verbuchen. Doch das große Ziel ist die Wüsten-Endrunde. Dafür wird ihm von seinem Ausrüster Adidas ein ganz besonderer Schuh zur Verfügung gestellt.

Im Internet wurde jetzt ein Foto dazu geleakt: Ein vergoldetes Schuhwerk, das genau an die Bedürfnisse des Superstars angepasst ist, soll ihn noch einmal beflügeln und es erleichtern den Fußball-Thron zu besteigen. Sein neues Arbeitsgerät trägt offiziell den Namen Adidas X Speedportal, ähnelt dem "Adidas F50", mit dem Messi bei der WM vor vier Jahren aufgelaufen ist. Argentinien kommt mit einem Mega-Lauf von 35 ungeschlagenen Spielen zur WM nach Katar. Im letzten Sommer konnte man mit dem Ausnahme-Fußballer endlich die Copa AMerica gewinnen, nachdem "La Pulga" mit der Albiceleste 2007, 2015 und 2016 im FInale gescheitert ist.

Bei der WM schaffte es der Superstar einmal ins Endspiel, musste sich 2014 aber Deutschland geschlagen geben. Es ist der letzte große Titel, der Messi in seiner beeindurckenden Trophäen-Sammlung fehlt. Das soll sich im Dezember als "Weihnachtsgeschenk" für die große Fußball-Nation Argentinien nachgeholt werden, womit man zum ersten Mal seit 1986 die begehrte Trophäe holen würde.