Die alpine Doppel-Olympiasiegerin Federica Brignone hat das Ende ihrer aktiven Laufbahn bekanntgegeben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Italienerin hatte sich im August einem erneuten Eingriff an ihrem im Frühjahr schwer verletzten Knie unterzogen. Nachdem sie nun zwei Tage auf Schnee gestanden sei, hätten sich erneut Komplikationen eingestellt, schrieb Brignone auf Instagram. "Ich habe erkannt, dass mein Bein noch nicht voll genesen ist und dass ich weiter zu viele Schmerzen habe", berichtete sie.

"Deshalb habe ich entschieden, meine Wettkampfkarriere zu beenden", schrieb Brignone am Mittwoch weiter. Sicher sei es eine schwere Entscheidung. "Aber auch wenn ich alles versucht habe, auf die Piste zurückzukehren, lässt es die Schwere der Verletzung nicht zu." Einmal werde sie aber noch am Start stehen, kündigte die 36-Jährige an. Wo das sein wird, ließ sie vorerst offen.

Doppel-Gold nach schwerer Verletzung

© Getty Images

Brignone hatte sich bei einem Sturz im April 2025 bei den italienischen Meisterschaften am linken Bein unter anderem einen Bruch des Tibiaplateaus und des Wadenbeinkopfes sowie Verletzungen des vorderen Kreuzbandes im Knie zugezogen. Trotz der schweren Verletzungen gelang der aus dem Aostatal stammenden Skirennläuferin eine bemerkenswerte Rückkehr. Bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo gewann Brignone Gold im Super-G und im Riesentorlauf.

Den Saisonstart in Sölden hatte Brignone ausgelassen. In Cervinia wollte sie ihrem Bein nun eine Belastungsprobe unterziehen. "Ich bin zurück auf den Pisten, und ich bin sehr glücklich an diesem wunderbaren Tag", sagte sie noch auf einem vom italienischen Skiverband am Dienstag veröffentlichten Video. Einen Tag später folgte nun die Bekanntgabe ihres Rücktritts.

Neben ihren insgesamt fünf Olympiamedaillen raste Brignone auch zu zweimal Gold bei Weltmeisterschaften (Kombination 2023, Riesentorlauf 2025). Zweimal gewann die Italienerin den Gesamtweltcup (2020, 2025).