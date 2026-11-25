Ein Punkt und eine hohe Prämie waren zum Greifen nah. Das Eigentor in Bodø traf den LASK auch finanziell.

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Dieser Treffer kostete mehr als einen Punkt. Bis in die Nachspielzeit hielt der LASK bei Bodø/Glimt das 0:0. Dann lenkte Melayro Bogarde einen Kopfball von Andreas Helmersen ins eigene Tor (90.+2). Mit dem Remis war auch die mögliche Ergebnisprämie von 700.000 Euro dahin.

"Ich muss ehrlich sagen, mir fehlen die Worte", sagte Torhüter Lukas Jungwirth nach dem bitteren Ende. Die Linzer hatten lange verteidigt, standen schließlich aber ohne Punkte und ohne zusätzliche Spielprämie da.

Zwei Siege brachten bereits 4,2 Millionen

Finanziell hat sich die bisherige Ligaphase für den LASK trotzdem ausgezahlt. Für das 3:2 bei Sporting und das 4:0 gegen Slovan Bratislava sieht der UEFA-Verteilungsplan jeweils 2,1 Millionen Euro vor. Zusammen sind das 4,2 Millionen Euro an Siegprämien.

Mit einem Unentschieden in Norwegen wären daraus 4,9 Millionen geworden. Das Startgeld sowie weitere Ausschüttungen kommen separat dazu.

Wie teuer der verpasste Punkt am Ende insgesamt wird, lässt sich noch nicht beziffern. Denn auch der abschließende Tabellenplatz beeinflusst die Auszahlung. Ein besserer Rang bringt mehr Geld; für das Erreichen der K.-o.-Play-offs ist eine weitere Million vorgesehen.

LASK Einnahmen in der Champions League © KI generiert

Auf der Gugl geht es um die nächsten Millionen

Gegen Fenerbahçe und Porto hat der LASK noch zwei Heimchancen, dazu kommt das Gastspiel bei Real Madrid. Zwei weitere Siege würden allein bei den Ergebnisprämien zusätzliche 4,2 Millionen Euro bringen.