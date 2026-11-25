„FootballMeetsData" gibt dem LASK nur 34,2 Prozent Aufstiegschance. Eine eigene Modellrechnung zeigt: Ein Heimsieg und ein Remis könnten reichen.

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Ein Sieg, ein Unentschieden – und der LASK könnte auch ohne Punkte bei Real Madrid in der Champions League überwintern. Nach dem bitteren 0:1 in Bodø führt der Weg über die Gugl: Dort warten Fenerbahçe (9. Dezember) und Porto (27. Jänner). Dazwischen geht es zum spanischen Rekordmeister (19. Jänner).

Sechs Punkte haben die Linzer bereits. Vier weitere würden sie auf zehn bringen. In einer eigenen, vereinfachten Simulation auf Basis der bisherigen Champions-League-Ergebnisse reichte diese Ausbeute in der großen Mehrheit der Fälle für die Top 24.

FMD lässt den LASK zittern

Die Ausgangslage bleibt schwierig. Football Meets Data gibt dem LASK nach den Dienstagsspielen nur 34,2 Prozent Chance auf den Aufstieg. Fenerbahçe liegt bei 59 Prozent, Porto bei 79,9 Prozent.

Die eigene Szenariorechnung setzt dagegen bestimmte LASK-Ergebnisse voraus: Was passiert, wenn die Linzer ihre Heimaufgaben erledigen? Dafür wurde das Restprogramm in drei Modellvarianten jeweils 100.000-mal durchgespielt.

Gegen Fenerbahçe muss der nächste Schritt her

Ein Sieg gegen die Türken würde den LASK auf neun Punkte bringen. Dann könnte selbst nach einer Niederlage in Madrid ein Remis gegen Porto reichen. Umgekehrt funktioniert dieselbe Rechnung: Unentschieden gegen Fenerbahçe, Sieg gegen Porto – ebenfalls zehn Punkte.

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Mit zwei Heimsiegen wären es zwölf Punkte. In allen 300.000 Durchläufen der oe24-Modellrechnung erreichte der LASK damit die Top 24.

Bleibt es dagegen bei nur einem weiteren Sieg und zwei Niederlagen, hätte der LASK neun Punkte. In der eigenen Simulation ging der Kampf um die Aufstiegsplätze dann deutlich knapper aus. Auch das Torverhältnis könnte entscheiden: Aktuell stehen die Linzer bei 10:10.

Kühbauer fordert ein anderes Gesicht

Damit aus der Rechnung Punkte werden, muss vorne mehr kommen als in Norwegen. Nach zehn Treffern in den drei vorherigen Champions-League-Partien brachte der LASK in Bodø keinen einzigen Abschluss aufs Tor. Bogardes Eigentor besiegelte schließlich die Niederlage (90.+2).

"Wir haben nicht unser wahres Gesicht gezeigt", kritisierte Dietmar Kühbauer. "Wir haben nicht überzeugend genug gespielt, um in der Champions League etwas mitzunehmen."

Gegen Fenerbahçe kann der LASK zugleich einen direkten Konkurrenten bremsen. Die Türken müssen danach noch gegen Villarreal und Atlético Madrid antreten. Porto bekommt es vor dem abschließenden Gastspiel in Linz mit Liverpool und Slavia Prag zu tun.