Ein Jahr nach dem historischen Vize-Weltmeistertitel bei der U17-WM in Katar steht fest: Die Zukunft gehört Luca Weinhandl & Co.

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Besonders rasant verlief der Weg der ehemaligen Mittelfeldzentrale. Luca Weinhandl (Sturm Graz) stieg aus der Akademie zu den Profis auf, steigerte seinen Marktwert binnen eines halben Jahres auf 15 Millionen Euro und ist damit nicht nur der wertvollste Spieler der österreichischen Bundesliga, sondern liegt laut transfermarkt.at weltweit auf Platz fünf der wertvollsten U18-Kicker.

Auch Markovic schon im A-Team

Vor eineinhalb Wochen feierte er gegen Israel zudem sein Debüt im A-Nationalteam. "Manchmal zu Hause denke ich mir, dass ich schon sehr dankbar bin, wie das jetzt alles so schnell gegangen ist", erklärte der 17-Jährige. Auch Austrias Vasilije Markovic schaffte bereits den Sprung ins A-Team.

Ndukwe: Von Liverpool zu Levante

Abwehrhüne Ifeanyi Ndukwe (1,98 m) wechselte im Sommer für drei Millionen Euro von der Austria zum FC Liverpool. Da ihm in England noch die Arbeitserlaubnis fehlt, sammelt er per Leihe in Spanien bei Levante Spielpraxis – und traf dort prompt bei seinem Startelfdebüt.

In Deutschland empfahl sich der Tiroler Loris Husic nach seinem Wechsel von 1860 München mit fünf Treffern in neun Regionalliga-Partien für die Profis des FC Augsburg und saß im DFB-Pokal sowie in der Bundesliga bereits auf der Bank.

Red Bull baut Moser langsam auf

Johannes Moser, der in Katar als bester Torschütze begeisterte, wartet hingegen noch auf sein Bundesliga-Debüt. In Liefering ist der damalige U17-Kapitän Jakob Pokorny (Vertrag bis 2028) als Innenverteidiger gesetzt. Mit ihm reifen dort auch Emil Ganser, Rafael Feldinger, Jakob Werner und Filip Aleksic. Dominik Dobis befindet sich nach seinem bei der WM erlittenen Kreuzbandriss weiter in der Reha.