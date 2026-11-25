Zverev führt die Preisgeldliste an, Alcaraz kassiert 4,7 Millionen in einer Woche. Doch das große Geld kommt längst nicht nur vom Tennisplatz.

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Erst den Grand-Slam-Bann gebrochen, dann den größten Scheck abgeholt: Alexander Zverev kassierte für seinen Triumph in Paris 2,8 Millionen Euro. Der US-Open-Sieg gegen Ben Shelton brachte umgerechnet weitere 5,02 Millionen. Zwei Titel, rund 7,82 Millionen Euro.

Zverev beendet 2026 als Nummer eins der Weltrangliste. Auch beim Einzelpreisgeld liegt er mit 16,37 Millionen Euro vorne. Carlos Alcaraz folgt in der Geldliste mit 11,39 Millionen – der Abstand entspricht fast einem kompletten US-Open-Siegerscheck.

Sinners zweites Millionengeschäft

Doch die Turnierkasse erzählt nur einen Teil der Geschichte. Für Werbung, Auftritte, Showturniere und weitere Geschäfte abseits des Courts setzte Forbes bei Jannik Sinner umgerechnet 31,9 Millionen Euro an. Bei Zverev waren es knapp 4,6 Millionen. Der siebenfache Betrag für den Südtiroler.

Die Rechnung hat allerdings einen anderen Stichtag: Die Forbes-Liste erschien am 28. August und erfasst zwölf Monate seit den US Open 2025. Zverevs New-York-Triumph im September fehlt darin noch. Eingerechnet sind auch ATP-Boni; Steuern und Vermittlergebühren noch nicht abgezogen.

Insgesamt schätzt Forbes Sinners Einnahmen auf 52,9 Millionen Euro, jene von Alcaraz auf 49 Millionen. Zverev steht mit 17,1 Millionen auf Platz neun der gemeinsamen Liste für Männer und Frauen.

Alcaraz liegt außerhalb des Courts mit 34,7 Millionen sogar vor Sinner. Der Italiener holt sich die Forbes-Spitze durch höhere Preisgeld- und Bonuseinnahmen.

10,57 Millionen – und seit Juli kein Match

Auf der Tour steht Sinner trotz seiner langen Pause noch immer bei 10,57 Millionen Euro Einzelpreisgeld. Die Grundlage legte er mit den Titeln bei den ersten fünf Masters-Turnieren in Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid und Rom sowie seinem Wimbledon-Triumph gegen Zverev.

Die Top-10 der Tennis-Geldrangliste. © oe24/KI generiert

Seit diesem Finale im Juli hat Sinner kein Match mehr bestritten. Am Dienstag (24. November) bestätigte er seine Knieoperation. Nach monatelangen Behandlungsversuchen ohne Eingriff hatte das Knie nicht wie erhofft reagiert. Nun beginnt für den Südtiroler die Rehabilitation.

Alcaraz kassiert in einer Woche 4,72 Millionen

Alcaraz brauchte dagegen nur eine Turnierwoche, um seine Jahresbilanz kräftig aufzubessern. Fünf Siege bei den ATP Finals in Turin brachten 4,72 Millionen Euro – allein 41,4 Prozent seines bisherigen Einzelpreisgelds 2026.

Mit dem 6:2, 7:6 (9:7) gegen Zverev machte der Spanier seinen ersten Finals-Titel perfekt und zog in der Preisgeldliste noch an Sinner vorbei.

Die nächste Aufgabe wartet schon: Spaniens Davis-Cup-Team trifft am Donnerstag (nicht vor 17 Uhr, ORF 1 ab 16.50 Uhr) in Bologna im Viertelfinale auf Österreich. Alcaraz ist im Aufgebot, sein Einsatz bleibt nach den jüngsten Oberschenkelproblemen aber offen. Ob der Finals-Sieger spielt, entscheidet Kapitän David Ferrer.