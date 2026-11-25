Nach Jahren voller Skandale, Drogen und dem spektakulären Aus bei "Two and a Half Men" wagt Charlie Sheen einen Neustart. Der Hollywood-Star bekommt wieder eine große Hauptrolle – und steht ausgerechnet gemeinsam mit seinem Vater Martin Sheen vor der Kamera.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der 61-Jährige kehrt mit der neuen Sitcom "Happy Jack" ins Fernsehen zurück. Es ist seine erste Hauptrolle in einer Serie seit "Anger Management", das 2014 endete. Für das Comeback holt er sich prominente Unterstützung aus der eigenen Familie: Auch sein Vater Martin Sheen (86) ist mit dabei.

Zurück zu den Wurzeln

Für Charlie ist die Zusammenarbeit mit seinem Vater offenbar etwas ganz Besonderes. Bei der Vorstellung seiner Biografie erzählte er gegenüber der deutschen BILD: "Ich habe an seiner Seite die Liebe fürs Schauspiel entdeckt. Mit ihm zu spielen ist immer ein Nachhausekommen."

© FilmMagic

Schon als junger Mann begleitete Charlie seinen Vater zu den Dreharbeiten von "Apocalypse Now" in den Dschungel. Nun stehen die beiden Hollywood-Stars wieder gemeinsam vor der Kamera.

Darum geht es in "Happy Jack"

In der neuen Sitcom spielt Charlie Sheen den Lebemann Jack Chambers, der zwei erwachsene Töchter hat und sein Leben bisher vor allem nach seinen eigenen Regeln gestaltet. Eine davon führt seine Firma und versucht, ihren Vater auf Kurs zu halten. Die andere scheint den lockeren Lebensstil ihres Vaters geerbt zu haben.

Als sie eines Tages ihren neuen Freund Paul vorstellt, erlebt Jack allerdings eine Überraschung: Der Mann ist ungefähr in seinem Alter. Plötzlich muss sich der ewige Lebemann mit der Frage beschäftigen, ob er endlich Verantwortung übernehmen sollte.

Die Geschichte spielt durchaus mit Sheens eigenem Image und seiner turbulenten Vergangenheit.

Comeback nach turbulenten Jahren

Charlie Sheen war einst einer der bestbezahlten Serien-Stars der Welt. Mit "Two and a Half Men" feierte er riesige Erfolge, ehe es 2011 zum spektakulären Bruch mit Produzent Chuck Lorre und seinem Rauswurf kam. Drogenprobleme, öffentliche Ausraster und Schlagzeilen begleiteten den Schauspieler über Jahre.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Inzwischen hat Sheen seine wilden Zeiten hinter sich gelassen. Mit "Happy Jack" will er wieder an alte Erfolge anknüpfen. Auch hinter den Kulissen setzt er auf vertraute Gesichter: Die Autoren Jim Patterson und Matt Ross arbeiteten bereits bei "Two and a Half Men" mit ihm zusammen.

Die neue Comedy soll mit Studiopublikum gedreht werden. Die Produktion ist für Anfang 2027 in Los Angeles geplant, zunächst sind sechs Folgen vorgesehen. Die Ausstrahlung soll ebenfalls 2027 erfolgen.