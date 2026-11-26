Bei starkem Schneetreiben wurden drei Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert. Die B210 war mehr als eine Stunde gesperrt.

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Ebreichsdorf. Am Donnerstag, dem 26. November 2026, ereignete sich gegen 8 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B210. Einsatzkräfte des Samariterbundes und des Roten Kreuzes versorgten die drei Verletzten vor Ort und brachten sie ins Krankenhaus.

Die Feuerwehren Ebreichsdorf und Unterwaltersdorf waren zuvor gemeinsam bei einer Fahrzeugbergung in Unterwaltersdorf im Einsatz. Anschließend rückten sie zur B210 aus und bargen die drei Unfallfahrzeuge.

Zum Unfallzeitpunkt war die Fahrbahn schneebedeckt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.