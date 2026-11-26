Elf Länder, knapp 12.000 Kilometer: Ein in Österreich besenderter Kaiseradler ist in Westafrika gelandet. So eine Reise ist bisher noch nie dokumentiert worden.

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Karoline-Anna wurde Anfang Juli 2026 im Nationalpark Donau-Auen mit einem GPS-Sender ausgestattet. Seither hat der junge Greifvogel mehr als 230.000 Ortungspunkte geliefert. Die Route führte über den Balkan und Griechenland quer über das Mittelmeer nach Libyen, weiter durch den Tschad und Nigeria bis nach Kamerun.

Laut BirdLife Austria ist es der erste dokumentierte Nachweis eines so weiten Zuges eines in Österreich geborenen Kaiseradlers.

Echter Zugvogel

Mitteleuropäische Kaiseradler gelten normalerweise nicht als Zugvögel. Junge Tiere unternehmen meist nur unregelmäßige Wanderungen ohne feste Richtung. Karoline-Anna zeigt dagegen ein echtes Zugverhalten, wie man es eher von Adlern aus Zentralasien kennt. "Was sie so besonders macht, ist die Art ihrer Wanderung", sagt Greifvogelexperte Matthias Schmidt.

Warum sie nach Afrika fliegt, ist offen. Schmidt warnt: Illegale Verfolgung, Lebensraumverlust und weniger Nahrung gefährden die Tiere entlang der gesamten Route.