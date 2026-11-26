Der Winter hat Österreich fest im Griff – und auf den Straßen herrscht Chaos! Schneefall, Graupel und spiegelglatte Fahrbahnen sorgten am Donnerstag in weiten Teilen des Landes für Unfälle, kilometerlange Staus und zahlreiche Straßensperren.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Besonders betroffen waren Niederösterreich, Kärnten und Tirol. Der ÖAMTC riet dringend davon ab, nicht unbedingt notwendige Fahrten anzutreten.

A21 gesperrt

Besonders heftig traf es die Wiener Außenringautobahn (A21): Zwischen Steinhäusl und Brunn am Gebirge wurde die Strecke in beide Richtungen gesperrt. In Richtung Wien bildete sich kilometerlanger Stau. Auch der Karawankentunnel auf der A11 musste zeitweise dichtmachen. Auf der Südautobahn (A2) zwischen Graz und Villach kamen Lkw im Schneegestöber ins Schleudern, auf der Tauernautobahn (A10) gab es ebenfalls Sperren und Verkehrsprobleme.

Bittere Unfallbilanz in NÖ

Die Unfallbilanz in Niederösterreich fiel besonders bitter aus: Seit Mitternacht wurden mehr als 20 Unfälle registriert. 17 Menschen wurden leicht, zwei schwer verletzt. Bei Wiener Neustadt kamen mehrere Lkw von der A2 ab. Ein Fahrzeugtransporter kippte in einen Graben und musste mit einem Kran geborgen werden.

Lkw blieben hängen

Auch in Kärnten, Salzburg und Tirol ging auf vielen Straßen wenig weiter. Auf der Fernpassstraße blieben Lkw hängen, auf der Zillertalstraße und der Ötztalstraße krachte es mehrfach. In höheren Lagen galt verbreitet Schneekettenpflicht. Im Burgenland mussten Feuerwehren zu mehreren Fahrzeugbergungen ausrücken.

Flughafen: Abflüge verzögerten sich

Selbst am Flughafen Wien war der Wintereinbruch spürbar: Alle Flugzeuge mussten vor dem Start enteist werden, einzelne Abflüge verzögerten sich. Die Lage blieb laut Flughafen aber unter Kontrolle.

Es kam zu zahlreichen Verkehrsunfällen. © APA/FF AMSTETTEN

Leichte Entspannung erwartet

Eine Entspannung ist in Sicht: Laut Geosphere Austria soll der Schneefall im Tagesverlauf langsam nachlassen. In Wien und Niederösterreich kann es allerdings bis Freitagfrüh noch leicht weiterschneien.