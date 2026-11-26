Im Burgenland wird gegen einen Polizisten ermittelt, der sich Bilder von Kindesmissbrauch heruntergeladen und auf seinem Dienst-PC angesehen haben soll.

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Bgld. Über letztendliche Konsequenzen für den Beamten wurde noch keine Angabe gemacht, diese erfolgen nach Abschluss der Ermittlungen, hieß es weiters. Der Mann ist jedenfalls aktuell suspendiert.

Laut einem Zeitungsbericht soll der Beamte zwischen Mitte August und September Missbrauchsdarstellungen von Kindern heruntergeladen und auch auf seinem Dienst-PC angesehen haben.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Eisenstadt wegen "bildlichen sexualbezogenen Kindesmissbrauchsmaterials" und bildlicher sexualbezogener Darstellung Minderjähriger, erklärte eine Sprecherin gegenüber der APA.