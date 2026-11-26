Am Dienst-PC
Kindesmissbrauch: Ermittlungen gegen Polizist
Bgld. Über letztendliche Konsequenzen für den Beamten wurde noch keine Angabe gemacht, diese erfolgen nach Abschluss der Ermittlungen, hieß es weiters. Der Mann ist jedenfalls aktuell suspendiert.
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Laut einem Zeitungsbericht soll der Beamte zwischen Mitte August und September Missbrauchsdarstellungen von Kindern heruntergeladen und auch auf seinem Dienst-PC angesehen haben.
Staatsanwaltschaft ermittelt
Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Eisenstadt wegen "bildlichen sexualbezogenen Kindesmissbrauchsmaterials" und bildlicher sexualbezogener Darstellung Minderjähriger, erklärte eine Sprecherin gegenüber der APA.
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