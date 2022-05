Jetpack-Flug endet für Draufgänger im Spital

Frank Zapata wurde nach dem Absturz in Biscarrosse, Frankreich, von Rettungskräften aus dem Wasser gezogen und ins Krankenhaus gebracht.

Der Jetpack-Pilot wurde bei dem Horrorcrash schwer verletzt und musste in ein Spital eingeliefert werden. In ungefähr 15 Meter Höhe verlor der Mann die Kontrolle über das Flyboard und stürzte unkontrolliert in die Tiefe.

Der ehemalige Jetskifahrer Zapata war 2019 mit einem Jetpack über den Ärmelkanal gerast. Aufnahmen des Unfalls zeigen, wie Zapata sich in kreisenden Bewegungen in der Luft bewegt, während er sich über den See schwebt. Augenblicke später scheint Zapata die Kontrolle zu verlieren und stürzt ab, wobei er ins Wasser stürzt und eine riesige Wasserfahne in die Luft schleudert.

© Twitter/@alex170346741

Bilder vom Unfallort zeigen, wie der Jetpack-Flieger von Sanitätern erstversorgt wird. Laut der französischen Zeitung Sud Ouest erholt er sich nun im Krankenhaus und zeigt "gute Sensibilität und motorische Fähigkeiten".

Der französische Erfinder war 2019 der erste Mensch, der den Ärmelkanal erfolgreich auf einem mit Kerosin betriebenen Flyboard überquerte.