Über der Arktis ist der Polarwirbel so früh wie noch nie zusammengebrochen. Ob das einen klirrend kalten Dezember bringt oder mildes Wetter siegt, sorgt aktuell für ein echtes Duell der Wettermodelle.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Hoch oben über dem Nordpol hat sich bereits am 11. November ein historisches Wetter-Ereignis abgespielt: Der Polarwirbel ist kollabiert – so früh im Jahr wie noch nie zuvor. Da sich solche Störungen meist erst zwei bis sechs Wochen später in Europa bemerkbar machen, bleibt die Wetterlage in Deutschland bis etwa Mittwoch, 23. Dezember, extrem spannend.

Frostiger Start zum ersten Advent

Aktuell ist es vielerorts schon empfindlich kalt. In der Nacht auf Dienstag sank das Thermometer im mittelfränkischen Feuchtwangen auf frostige minus 12,4 Grad – der bisherige Tiefstwert der Woche. Verantwortlich dafür ist ein Hochdruckgebiet über Skandinavien, das die Kälte voraussichtlich noch bis zum ersten Advent am Sonntag festhält. Gerade dieser Sonntag birgt Tücken: Westlich einer Linie zwischen Hamburg und Stuttgart besteht Glatteisgefahr, sobald Regen auf den gefrorenen Boden trifft. Wer einen Ausflug zum Weihnachtsmarkt oder zur Familie plant, sollte vorab unbedingt die amtlichen Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für den eigenen Landkreis checken. Ob dieser frühe Frost bereits auf das Konto des geschwächten Polarwirbels geht, lässt sich allerdings nicht sicher sagen – ein blockierendes Hoch im Norden kann auch ohne solche Störungen entstehen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Zwei Modelle, zwei völlig verschiedene Winter

Wie es im Dezember weitergeht, hängt entscheidend davon ab, wo sich ein sogenanntes Blockadehoch festsetzt. Eine Auswertung des Portals "wetterprognose-wettervorhersage.de" zeigt, wie extrem die Berechnungen der beiden wichtigsten Wettermodelle auseinanderklaffen:

Europäisches Modell (ECMWF): Hier liegt das Hoch bis Mittwoch, 2. Dezember, direkt über Deutschland. Das bedeutet nebliges, aber recht mildes Wetter bei 4 bis 8 Grad. Ab Samstag, 5. Dezember, übernehmen Wind und Regen, örtlich sind dann sogar bis zu 10 Grad drin.

Amerikanisches Modell (GFS): Dieses Szenario verlagert das Hoch auf den Atlantik und blockt Tiefdruckgebiete ab. So kann eisige Polarluft aus Skandinavien ungehindert nach Süden strömen. Am Montag, 7. Dezember, würden die Temperaturen tagsüber bei minus 4 bis minus 8 Grad festfrieren, nachts wären sogar bis zu minus 12 Grad möglich.

Die Position des Hochs entscheidet also alles: Liegt es über dem Atlantik, hat die arktische Kälte freie Bahn. Bleibt es direkt über Deutschland, zieht der Frost an uns vorbei.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Ein Rekord ohne historische Vorbilder

Normalerweise funktioniert der Polarwirbel wie ein Deckel auf einem Topf: Ein Band aus Westwinden in rund 30 Kilometern Höhe schließt die eisige Luft über der Arktis ein. Am 11. November kehrte sich diese Windrichtung jedoch um und drehte auf Ost. Laut dem US-Klimaforscher Judah Cohen vom Unternehmen AER geschah das zweieinhalb Wochen früher als bei jeder vergleichbaren großen Störung in der Vergangenheit. Zwar hat sich der Wirbel in der oberen Atmosphäre mittlerweile wieder stabilisiert, doch die unteren Luftschichten – dort, wo unser tägliches Wetter entsteht – reagieren zeitverzögert. Zudem erwartet Cohen für den Dezember eine weitere Phase, in der der Wirbel in die Länge gezogen wird. Sämtliche vier Adventssonntage fallen damit genau in das kritische Zeitfenster.

Statistik und weiße Weihnachten

Ein Blick in die Wetter-Statistik zeigt laut einer Auswertung von "daswetter.com", dass es nach rund zwei Dritteln aller großen Polarwirbel-Störungen in Europa spürbar winterlicher wurde. Der große Haken: Für einen Kollaps bereits im November gibt es schlicht keine Vergleichsjahre. Dem gegenüber stehen die Saisonprognosen von ECMWF und der US-Wetterbehörde NOAA, die laut der Schweizer Zeitung "Blick" für den gesamten Winter eher nasse und milde Bedingungen erwarten. Auch der außergewöhnlich starke El Niño im Pazifik liefert für Europa keinen klaren Trend.

MEHR STORIES IM OE24 E-PAPER LESEN Für die eingebettete Ausgabe ist Ihre Cookie-Zustimmung für APA und Chartbeat erforderlich. Alternativ können Sie die Ausgabe direkt öffnen.

Und wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten? Der DWD legt hier strenge Maßstäbe an: Nur wenn an allen drei Feiertagen morgens mindestens ein Zentimeter Schnee liegt, gilt das Fest offiziell als weiß. Zwischen 1991 und 2020 lag die Wahrscheinlichkeit dafür in Berlin und Hamburg bei mageren 6,7 Prozent, in Köln bei 3,3 Prozent und in München bei 13,8 Prozent. Im Vergleich zur Periode 1961 bis 1990 sanken diese Werte laut DWD im Schnitt um 13 Prozentpunkte – in München sogar um 19,5 Prozentpunkte. Seit 1906 war Deutschland an allen drei Feiertagen überhaupt nur sechsmal flächendeckend verschneit, zuletzt im Jahr 2010. Belastbare Prognosen für Heiligabend sind erst wenige Tage vorher möglich; das GFS-Modell blickt 16 Tage voraus und erfasst den 24. Dezember damit erstmals um Dienstag, 8. Dezember. Bis dahin bleibt nur abwarten – und rechtzeitig an Winterreifen sowie die Heizung zu denken, falls die Arktis-Kälte tatsächlich durchbricht.