Wegen winterlicher Fahrverhältnisse ist am Donnerstag die Wiener Außenringautobahn (A21) gesperrt worden.

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Es kam zu kilometerlangem Stau, Ausweichen war nur großräumig möglich, sagte ÖAMTC-Sprecher Harald Lasser. In Niederösterreich ereigneten sich zahlreiche Unfälle. Der Schwerpunkt lag in der Nacht im Waldviertel. "Im Frühverkehr kommt es laufend zu weiteren Unfällen in ganz Niederösterreich", berichtete Philipp Gutlederer, Sprecher von Notruf Niederösterreich, der APA.

© Asfinag

Die Verkehrssituation aufgrund des "merkbaren Wintereinbruchs" sei "schlimmer als befürchtet", meinte der ÖAMTC-Sprecher. Die A21 wurde seinen Angaben zufolge zwischen dem Knoten Steinhäusl und Brunn am Gebirge in beide Richtungen für alle Fahrzeuge gesperrt, Kfz wurden abgeleitet. Ausweichen war beispielsweise über die Wiener Südosttangente (A23), die Donauufer Autobahn (A22) und die Stockerauer Schnellstraße (S5) sowie die Kremser Schnellstraße (S33) bis St. Pölten möglich. Richtung Wien bildete sich auf der A21 kilometerlanger Stau.

Nicht notwendige Fahrten sollten verschoben werden

Probleme bereiteten neben Unfällen auch hängen gebliebene Fahrzeuge. Lasser empfahl, nicht notwendige Fahrten zu verschieben oder auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Regen, Graupelschauer und Schneefall haben die Straßen stellenweise spiegelglatt gemacht. Seit Mitternacht wurden in Niederösterreich mehr als 20 Unfälle verzeichnet, es gab 17 Leicht- und zwei Schwerverletzte, sagte Gutlederer. Auf der Südautobahn (A2) bei Wiener Neustadt kamen mehrere Lkw bei starkem Schneefall von der Straße ab. Ein Fahrzeugtransporter kippte in den Graben und musste mithilfe eines Krans geborgen werden, berichtete die Feuerwehr. Gutlederers Appell: "Bitte passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen an, halten Sie mehr Abstand und fahren Sie besonders vorausschauend."