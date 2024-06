Marketa Vondrousova hat am Donnerstag beim WTA-500-Tennisturnier in Berlin aufgeben müssen.

Die Weltranglistensechste verließ im Achtelfinale gegen die Russin Anna Kalinskaja beim Stand von 5:5 den Platz, nachdem sie sich zuvor an der Hüfte verletzt hatte. Noch ist unklar ob der Start der Tschechin in Wimbledon gefährdet ist. Das dritte Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres startet am 1. Juli, Vondrousova würde es als Titelverteidigerin in Angriff nehmen.