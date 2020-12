Kratky & Knoll: Ö3-Stars zogen für den guten Zweck blank

Nur in Unterhosen moderierten Robert Kratky und Andi Knoll am Dienstag das Ö3-Weihnachtswunder - aber alles nur für Familien in Not.

Für den guten Zweck geben Robert Kratky und Andi Knoll ihr letztes Hemd. Beim Ö3-Weihnachtswunder für "Licht ins Dunkel" sogar mehr. Weil Thomas Saliger die XXXLutz-Spende um 20.000 Euro erhöhte, moderierten sie nur in Unterhosen. "Es waren beinharte Verhandlungen mit Thomas Saliger vom XXXLutz... am Ende standen Andi Knoll & ich quasi nackert in Weihnachtsshorts da ... dch für das Ö3-Weihnachtswunder und Familien in Not dafür 20.000 Euro zusätzlich (!) zum ohnehin schon fetten Spendenscheck. Danke! Auch für die Unterhosen", schrieb Kratky zum Bild auf Instagram. Wie spendabel Österreich heuer ist, zeigt sich schon am dritten Tag. Bisher wurden schon 1.281.222 € gesammelt. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Robert Kratky (@robert.kratky)