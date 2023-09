Cineplexx bringt Taylor Swift ins österreichische Kino

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude, und obwohl die Taylor Swift Shows in Österreich erst für 2024 geplant sind, gibt es bereits ab Mitte Oktober 2023 eine Möglichkeit, die vielseitige Sängerin zu erleben.

Unglaubliche Streaming-Rekorde, zehn Alben gleichzeitig in den Charts und eine Welttournee, die im Handumdrehen ausverkauft war. Taylor Swift bricht einen Rekord nach dem anderen.

Schon im Oktober

Swifties, die eingefleischten Fans, und diejenigen, die es noch werden wollen, sollten sich den 13. Oktober 2023 ganz fett im Kalender markieren. An diesem Tag bringen die österreichischen Cineplexx Kinos den Konzertfilm zur "The Eras Tour" auf die große Leinwand.

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude, und obwohl die Taylor Swift Shows in Österreich erst für 2024 geplant sind, gibt es bereits ab Mitte Oktober 2023 eine Möglichkeit, die vielseitige Sängerin zu erleben. Und zwar in allen Cineplexx Kinos in Österreich. Sogar diejenigen, die keine Tickets für die Live-Konzerte ergattern konnten, haben nun die Gelegenheit, ihre Lieblingskünstlerin "live" auf der Kinoleinwand zu feiern.

© Cineplexx ×

Bereits einige Stars auf der Leinwand

Florian Vorraber, Head of Marketing bei Cineplexx, betont: "Wir holen die großen Stars ins Kino - und das bedeutet nicht nur Filmstars. In den Cineplexx Kinos bieten wir ein umfassendes Unterhaltungsprogramm, das von klassischen Opernaufführungen bis hin zu Popkonzerten reicht."

Taylor Swift ist nicht der erste Musikstar, den Cineplexx auf die österreichische Kinoleinwand bringt. Mit Konzertfilmen von Coldplay, BTS und Billie Eilish gab es bereits prominente Beispiele mit großem Erfolg. Der Ticketverkauf läuft ab sofort.