Ex-GNTM-Model Theresia Fischer gibt ihrem Hund Alkohol

Theresia reagierte zunächst geschockt, doch die wenigsten dürften ihr diese überraschte Miene abgekauft haben.

Theresia Fischer sorgt erneut für Schlagzeilen: Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin hat auf ihrem Instagram-Profil für Aufsehen gesorgt. Bei einem fröhlichen Abend mit Freunden, bei dem der ein oder andere Cocktail nicht fehlen durfte, überraschte Theresia mit einer ungewöhnlichen Aktion. Anstatt mit ihrem Freund Stefan, war diesmal ihr treuer Vierbeiner Klopsi an ihrer Seite.

Video regt auf

In einem Video konnte man sehen, wie Theresia mit ihrer Bekannten anstoßen wollte – jedoch nicht mit einem Glas Wein, sondern mit einem Espresso Martini. Dabei richtete sie ihre Frage in kindlicher Sprache an ihren Pomeranian Zwergspitz: "Klopsi, auch mal schlabb? Auch mal schlabb?" Und tatsächlich, Klopsi nahm die Einladung gerne an und schlürfte genüsslich am Cocktailglas, als wäre es das Natürlichste auf der Welt.

© theresiafischer/Instagram

Theresia reagierte zunächst geschockt, doch die wenigsten dürften ihr diese überraschte Miene abgekauft haben. Sie kommentierte den Vorfall nur kurz mit einem "OMG" und fügte hinzu: "Das hat keiner gesehen, tschüss." Doch anscheinend hatte doch jemand hingeschaut, denn die Reaktionen ihrer Follower ließen nicht lange auf sich warten. Viele wiesen darauf hin, dass Alkohol und Kaffee für Hunde alles andere als gesund sind, da Hunde Alkohol nicht wie Menschen verarbeiten können.

War bereits mehrfach auffällig

Es ist nicht das erste Mal, dass Theresia Fischer mit ihren Aktionen für Aufsehen sorgt. Im vergangenen Jahr ließ sie sich zum zweiten Mal ihre Beine verlängern und erklärte zunächst, es sei für besseren Sex mit ihrem Ex-Mann Thomas Behrend gewesen, nur um später zu behaupten, sie sei dazu gedrängt worden.