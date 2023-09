Der beliebte Moderator Kai Pflaume spricht offen über dieses Thema.

Kai Pflaume ist einer der beliebtesten Moderatoren im deutschsprachigen Raum. Der 56-Jährige ist seit vielen Jahren gut beschäftigt - lange Zeit war er bei "Nur die Liebe zählt" zu sehen, immer wieder führt er durch Spezialsendungen wie "Die Lego Show" oder Spendenformate. Er wurde bereits mit u.a. einem Bambi geehrt und mit dem "Bayerischen Fernsehpreis".

Glied fehlt an Finger

Fans des smarten Feschlings ist eines bestimmt schon einmal aufgefallen: Pflaume fehlt das oberste Glied seines rechten Zeigefingers! Auf jüngsten Fotos, die ihn beim Wiesn-Besuch mit seiner Frau Ilke zeigen, sieht man seine rechte Hand sehr gut.

© Getty Images

Mit zwei Jahren

Pflaume mit Frau Ilke

Doch, was ist Kai passiert, warum fehlt ihm ein Teil des Fingers? In der ARD Quiz-Sendung "Wer weiß denn sowas?" schilderte Pflaume vor einiger Zeit, was ihm passiert ist. Mit zwei Jahren klemmte sich der kleine Kai den Finger in einer Tür ein - so stark, dann er darum die Kuppe verlor. Autsch!