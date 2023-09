Wir haben das Buch gelesen und mit Roswitha Wieland gesprochen. Hier verrät sie, vor welcher Abrechnung sie Angst hat!

Früher war die Dancing Star, sorgte zuletzt für ihre Teilnahme mit Stefan Petzner , der sich selber als schlechtester Tänzer aller Staffeln bezeichnet, für Aufsehen: Roswitha Wieland .

Neue Wege für Wieland

Die Profitänzerin gehörte viele Jahre zum "Inventar" der Show, jetzt hat sie beruflich neue Wege eingeschlagen. Sie hat eine spezielle Lichttherapie entwickelt und arbeitet als Prana-Energetikerin. Doch das ist nicht alles... Roswitha Wieland hat einen Thriller geschrieben. "TV Tod" ist im Ueberreuter Verlag erschienen und spielt - wie könnte es anders sein - im Umfeld einer erfolgreichen Tanzshow!

Das sagt Österreich zum Buch

"TV Tod" ist ein Thriller, der sich so gut liest, wie eine Folge "Dancing Stars" anzusehen ist: Unterhaltung, Spannung aber auch bekannte Elemente vereinen sich hier. Natürlich ist man neugierig darauf, wie viele echte Erlebnisse in dem Wurf stecken; einige sind deutlicher als andere zu erkennen. Ist es eine Abrechnung? Eher eine Aufrechnung der vielen besonderen und prägenden Erlebnisse und ihrer Insider-Erfahrungen (Was sie dazu sagt lesen Sie unten im Interview). Unter uns: Was wir der Neo-Autorin gar nicht zugetraut hätten: Immer dann, wenn es ein bisschen grausig, gruselig wird oder sehr aufregend, dann gelingen ihr die Textstellen besonders gut, sind packend. Sehr vielseitig, die Frau Wieland, vielleicht wird das nächste Buch ein echter Psychothriller...

Interview zum Buch mit Roswitha Wieland

Wie viele echte Erlebnisse stecken in ihrem Krimi? Was macht den Reiz aus, nahe an der Realität zu schreiben?

Wieland: Ich wollte etwas Außergewöhnliches machen, etwas, das man von mir nicht erwarten würde. Man schreibt ja vom Leben ab. Gewisse Wesenszüge kommen auch von mir in meinem Wunschbuch vor. Ich habe mir die Latte sehr hochgelegt, wie im Profisport. Dass Tanz und Fernsehen in meinem Buch vorkommen, liegt, denke ich, mit meiner Vorgeschichte auf der Hand. Tanzen wird immer in meinem Herzen bleiben, und ich unterrichte nach wie vor privat.

War das Schreiben schwer für Sie oder ist es Ihnen leichtgefallen?

Wieland: Ich liebe schreiben, lesen und schaue gerne Filme. Mein Buch ist ja bei mir vorher schon wie ein Film abgelaufen. Für mich war wichtig, das Kopfkino anzuknipsen. Wenn man einmal im Schreibefluss ist, geht’s dann ganz leicht. Die originelle Grundidee muss vorhanden sein.

Kann das Buch auch ein bisschen als Abrechnung mit dem unerbittlichen Showbusiness gesehen werden?

Wieland: Die einzige Abrechnung, vor der ich Angst habe, ist meine nächste Strom- und Gasrechnung.

Die Presse kommt zu Beginn des Buches nicht gut weg – was sind da Ihre persönlichen Erfahrungen? Mehr Fluch oder Segen für jemanden im Rampenlicht?

Wieland: Das stimmt nicht. Die einzigen, die nicht gut wegkommen sind die Leichen.

Wird es eine Fortsetzung der Geschichte geben? Oder vielleicht ein anderes Buch?

Wieland: Ideen habe ich schon. Man glaubt ja gar nicht, wenn man einmal so ein Buch geschrieben hat, was einem dann noch alles einfällt.

© Ueberreuter

"TV Tod" von Roswitha Wieland, Ueberreuter Verlag, 16 Euro

"TV Tod" - Darum geht's

Es ist der aufregendste Mord in der Geschichte des Fernsehens. Beim Finale von Dancing VIPs geht das favorisierte Supermodel in Flammen auf - live und vor Millionenpublikum. Schnell stellt sich heraus, dass es ein raffiniert durchgeführtes Verbrechen war! Die konkurrierende Profitänzerin Lara Klein gerät in Verdacht. Der Journalist Alexander Artner interviewt Lara bei seinen Recherchen und kommt ihr dabei näher, als ihm zunächst lieb ist. Obwohl die Polizei auf Hochtouren ermittelt, passieren zwei weitere Anschläge. Welche Rolle spielt der Sicherheitschef des Senders? Ist Sterben gut für die Quote? Und wie weit geht man dafür? Und jeder fragt sich: Wer ist das nächste Opfer?