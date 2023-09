Vom Dancing Star zur Autorin

Als Profi-Tänzerin rockte sie bei Dancing Stars im ORF das Parkett - jetzt betritt Roswitha Wieland neues Territorium.

Glatte 10 Punkte kann man Roswitha Wieland getrost für ihren "Berufswechsel" geben. Die smarte Profi-Tänzerin der ORF-Show Dancing Stars hat ihren Berufsweg inzwischen um 180 Grad geändert. Das Tanzen ist zwar noch immer ihre Leidenschaft, aber nicht genug für Wieland. Sie lässt sich seit bereits einiger Zeit in Komplementärmedizin ausbilden, entwickelt eine neue "Lichttherapie" und findet Erfüllung darin, anderen zu helfen. Und jetzt will sie ihre Fans auch noch in ihren Bann ziehen - als Autorin!

Erster Krimi im Tanzshow-Milieu

© Ueberreuter Cover "TV Tod" ×

In ihrem Debüt-Roman "TV-Tod" verbindet Wieland gekonnt ihre eigenen Erfahrungen mit spannender Fiktion und schreibt über einen Mord live im TV. Eine Abrechnung mit dem ORF soll das Buch aber nicht sein, wie Wieland betont.

Spannende Story

Es ist der aufregendste Mord in der Geschichte des Fernsehens. Beim Finale von Dancing VIPs geht das favorisierte Supermodel in Flammen auf - live und vor Millionenpublikum.

Schnell stellt sich heraus, dass es ein raffiniert durchgeführtes Verbrechen war! Die konkurrierende Profitänzerin Lara Klein gerät in Verdacht. Der Journalist Alexander Artner interviewt Lara bei seinen Recherchen und kommt ihr dabei näher, als ihm zunächst lieb ist. Obwohl die Polizei auf Hochtouren ermittelt, passieren zwei weitere Anschläge. Welche Rolle spielt der Sicherheitschef des Senders? Ist Sterben gut für die Quote? Und wie weit geht man dafür? Und jeder fragt sich: Wer ist das nächste Opfer?

Erhältlich ist Roswitha Wielands "TV-Tod" ab dem 21. September