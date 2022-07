Miss Europe im Duett mit Fendrich-Sohn

Auch nach ihrer Hochzeit gibt es keine Auszeit für die fesche Miss.

Dauereinsatz. Erst vor 10 Tagen gaben sich Miss Europe Beatrice Turin und ihr Unternehmer-Ehemann Heimo in Wien das Ja-Wort und feierten mit rund 100 Gästen den schönsten Tag in ihrem Leben. Eine Hochzeitsreise nach Hawaii ist erst für Herbst geplant. Als Verschnaufpause gönnte sich das Ehepaar nur ein Thermenwochenende in Österreich. Jetzt arbeitet Bea bereits an neuen Songs. Und das mit tatkräftiger Unterstützung.

Profi. Ihr im September erscheinendes Album Gold ist zwar bereits fertig, aber unsere Miss denkt bereits an ihr nächstes Werk. Und dafür holte sie sich einen großen Namen ins Boot. Lucas Fendrich, Sohn von Rainhard Fendrich ist mit seinem Projekt Hunger zwar ebenfalls im Einsatz, aber für eine Kollaboration mit Bea nimmt er sich gerne Zeit. „Wir haben uns schon vor längerer Zeit kennengelernt und sind auf den gleichen Events auf der Bühne gestanden. Irgendwann sind wir ins Plaudern gekommen und jetzt werden wir gemeinsam einen Song basteln“, strahlt Bea im ÖSTERREICH-Talk. „Wenn das gut funktioniert, werden wir natürlich weitermachen“, ergänzt Heimo. Dazu wird Fendrich mit Bea wöchentlich ein Gesangstraining machen. Hitverdächtig!