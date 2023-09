RTL-Show 'Die Verräter': Eine schwanger und ein seltsamer Kosename

Das war die erste Folge des neuen Show-Hits auf RTL.

RTL steckt bei "Die Verräter" 16 Promis in ein schickes französisches Schlösschen und lässt die Zuschauer dabei "Mäuschen spielen", wie sie sich munter belügen, betrügen und verdächtigen. Unter die Gürtellinie geht es bei dem Reality-Crime-Format nicht - obwohl die prominenten Teilnehmer schnell die Grenzen zwischen Spiel und Realität vergessen. "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" läuft mittwochs ab dem 20.9. um 20.15 Uhr auf RTL, bei RTL+ sind die Folgen eine Woche früher zu sehen.

Bereits bekannt sind „GZSZ“-Legende Susan Sideropoulos, die Schauspieler ChrisTine Urspruch und Florian Fitz, „James Bond“-Bösewicht Claude-Oliver Rudolph, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, Handball-Weltmeister Pascal Hens sowie Rapper Jalil. Komplementiert wird der prominente Cast um die Schauspielerin Mariella Ahrens und „Unter Uns“-Star Timothy Boldt, „Princess Charming I.“ Irina Schlauch, Sportjournalistin Ulrike von der Groeben, Unternehmerin Shermine Shahrivar, Quizmeister Sebastian Klussmann, Werbeikone Friedrich Liechtenstein, Rapperin Sabrina Setlur sowie Schlagersänger Vincent Gross.

Darum geht's



Das Prinzip der Show ist schnell erklärt und dürfte vielen Zuschauern von Jugendspielen wie "Werwolf" oder "Mord im Dunkeln" bekannt sein: Unter den 16 Promis sind drei "Verräter", die jede Nacht einen Teilnehmer per "Mord" aus dem Spiel nehmen. Tagsüber mischen sie sich wieder unter die braven "Loyalen" und tun ganz unschuldig. Einmal pro Tag kommt die Gruppe am "Runden Tisch" zusammen und wirft jemanden aus der Show, den sie als "Verräter" ausgemacht hat.

Der erste Mord

Am Morgen geht die Sonne nur noch für 15 Spieler auf, Susan ist raus! Aber wem wurde das Urteil zugestellt? Die Antwort wird mit dem Frühstück serviert. Wer nicht zur Kaffeetafel erscheint, der hat den Löffel schon abgegeben. Bei Kaffee und Croissant wird wild spekuliert, wer ein Verräter sein könnte. Sabrina verdächtigt ChrisTine und Ulrike. Timothy findet Florians Verhalten auffällig. Shermine misstraut Jalil. Sebastian redet sich um Kopf und Kragen und wird rot im Gespräch mit Shermine. Anna-Carina hingegen hat Angst aufzufallen. Als Ulrike als letzte den Raum betritt, dämmert es allen: Susan hat die Nacht nicht überlebt. „Von so vielen Leuten? Warum bin ich gefährlich?“, fragt sich das sichtlich mitgenommene Mordopfer Susan im Einzelinterview. Sie muss die Show verlassen.

„Aber warum Susan?“, fragt Sonja die 15 Verbliebenen. „Ist sie den Verrätern auf die Schliche gekommen oder haben sie sie einfach nur getötet, um euch zu verwirren? Mit ein bisschen Glück und einem guten Riecher könnt ihr heute Abend am Runden Tisch einen Verräter verbannen!“

Ausblick auf die zweite Folge

Jalil, Anna-Carina und Florian treffen sich zur zweiten Konklave, um ein weiteres Todesurteil zu unterschreiben. Florian schlägt Pascal zur Ermordung vor, kann damit seine Mitverräter aber nicht überzeugen. Anna-Carina hat Angst vor Sabrina. Jalil hält es für einen schlauen Schachzug, Timothy zu ermorden. Nach weiteren Diskussionen einigen sich die Verräter und unterschreiben ein Todesurteil. Wen hat es getroffen?

Der seltsamste Kosename & eine Schwangerschaft

Funfact der ersten Ausgabe: Susan Sideropoulos ist schwanger! Das erzählte sie zumindest beim Kennenlernen der anderen Teilnehmer. Dahinter steckte ein Test. Die Schauspielerin wollte sehen, wie gut sie lügen kann... Ein lustiger Kosename wurde auch im Oeuvre enthüllt. Nämlich, dass Schlagerstar Anna-Carina Woitschack von ihrem neuen Freund Daniel "Bauchmausi" genannt wird. Wie bitte? Dahinter steckt ein Insider-Schmäh; Daniel wollte seine Anna nur locken, die Rutsche im Hallenbad zu benutzen. Sein Tipp: "Du musst so rutschen: Auf dem Bauch!" Ahaaa!