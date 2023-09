Beatrice Egli plaudert Geheimnis aus: ''Heimlich verliebt!''

In ihrer eigenen Show plaudert Schlager-Star Beatrice Egli das Geheimnis über ihre heimliche Liebe aus.

Während ihrer "Beatrice Egli Show", die im SWR übertragen wird, erzählte die Schlager-Sängerin zwischen den Auftritten von Maite Kelly und Andrea Berg wie aus dem Nähkästchen. Die Schweizerin verriet: "Mein unangenehmster Bühnenmoment war, als ich mit offenem Hosenstall auf der Bühne stand. Das war so peinlich." Den kleinen Fauxpas merkte sie erst, als ihr jemand wild zu gestikulierte. "Ich dachte, was macht denn der? Da merkte ich erst, dass alles offen stand. Das war echt ober peinlich.", so die Sängerin in der Show laut dem Portal "schlager.de".

Eine Frage, die ihre Fans vor allem in letzter Zeit brennend interessiert, ist die Frage nach ihrem aktuellen Beziehungsstatus. In den letzten Wochen gab es vermehrt Liebes-Gerüchte zwischen der Sängerin und ihrem Kollegen Florian Silbereisen. Zwar hüllt sich Beatrice in ihrer Sendung zu diesem Thema in Schweigen, aber ein anderes Liebes-Geheimnis hatte sie für ihre Zuseher doch parat: „Ich war heimlich verliebt! Der weiß es bis heute nicht. Und das soll bitte so bleiben! Er soll es nie erfahren, aber ja, es gibt den einen Heimlichen, in den ich mich verliebt habe.“

Ob dieser jemand die Sendung gesehen hat und weiß, dass er gemeint war? Diese Frage bleibt vorerst ungeklärt.