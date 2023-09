Traumreise für Hummels und Silbereisen

Am 26. November geht Cathy Hummels mit Florian Silbereisen auf große Fahrt.

Gerade erst plauderte Cathy Hummels über ihr Sex-Leben und gab einige intime Details bekannt. Jetzt sorgt die fesche 35-jährige erneut für Aufregung. Hummels wird in einer Zusatzfolge der TV-Filmreihe "Das Traumschiff" gemeinsam mit Florian Silbereisen und weiteren Promis an Bord gehen.

Cathy spielt eine Frau mit älterem Mann

Bei ihrem "Traumschiff"-Debüt spielt Hummels eine Frau die in einer Beziehung mit großem Altersunterschied ist. Die Folge heißt "Walvis Bay" und führt Silbereisen alias Kapitän Max Parger nach Namibia. Neben Hummels werden zahlreiche weitere Stars mit in See stechen.

"Tatort"-Star Dietmar Bär soll ebenso dabei sein wie Ex-Boxer Axel Schulz. Natürlich ist auch wieder die Lieblings-Crew des Traumschiffs in Form von Esther Schweins, Gesine Cukrowski und Florian Fitz mit an Bord. Zu sehen am 26. November um 20.15 Uhr im ZDF.