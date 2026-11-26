Bei INTERSPAR hängen Wunschkarten von Kindern und Jugendlichen am Baum. Wer einen Wunsch erfüllt, gibt das verpackte Geschenk direkt an der Rezeption ab.

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Von Ende November bis Mitte Dezember 2026 laden ausgewählte INTERSPAR-Standorte in Wien und Umgebung zur Wunschbaum-Aktion ein. Kunden können Wunschkarten von Kindern und Jugendlichen vom Wunschbaum im Eingangsbereich auswählen, den jeweiligen Wunsch erfüllen und die Geschenke an der INTERSPAR-Rezeption abgeben. Damit werden zahlreiche Weihnachtswünsche erfüllt und Kindern sowie Jugendlichen eine besondere Freude zu Weihnachten bereitet.

Kein Wunsch bleibt unerfüllt

Die Wunschkarten werden an den festlich gestalteten Wunschbäumen angebracht. Kunden wählen eine Karte aus, besorgen das gewünschte Geschenk und geben dieses verpackt an der INTERSPAR-Rezeption ab. Zusätzlich können die Schenkenden einen persönlichen "Gruß vom Christkind" beilegen. Die Wunschbaum-Aktion steht ganz im Zeichen von Mitmenschlichkeit und gelebter Solidarität.

Jeder einzelne Wunsch, ganz gleich wie klein oder groß er ist, wird erfüllt – entweder von den engagierten Kundinnen und Kunden oder, falls bis zum Ende der Aktion noch Karten am Baum hängen sollten, direkt von INTERSPAR. Damit wird sichergestellt, dass jedes Kind seinen persönlichen Weihnachtswunsch erfüllt bekommt.

Hier findet die Wunschbaum-Aktion in Wien bei INTERSPAR statt