Von Jänner bis Mitte November wurden in Wiens BIPA-Filialen 63.790 Gutscheine für kostenlose Binden und Tampons eingelöst. Soziale Einrichtungen geben die Gutscheine an armutsbetroffene Menschen aus.

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Die "Rote Box", das gemeinsame Projekt von Stadt Wien und BIPA gegen Periodenarmut, legt eine Zwischenbilanz vor: Von Jänner bis Mitte November lösten Betroffene 63.790 Gutscheine in den Wiener BIPA-Filialen ein. Seit Herbst 2023 erhalten armutsbetroffene Menschen über soziale Einrichtungen Gutscheine, mit denen sie Monatshygiene kostenlos beziehen können.

Binden und Tampons als Grundbedarf

"Periodenprodukte sind kein Luxus, sondern ein Grundbedürfnis. Niemand sollte sich fragen müssen, ob das Geld für Binden oder Tampons reicht", sagt Daniela Reumann, BIPA-Geschäftsführerin. "Menstruation kann man sich schließlich nicht aussuchen, eine entsprechende Versorgung sollte daher selbstverständlich sein. Mit der Roten Box übernehmen wir gemeinsam mit der Stadt Wien Verantwortung und tragen dazu bei, dass über Menstruation offen gesprochen wird und Tabus aufgelöst werden."

Periodenarmut bekämpfen, Tabus abbauen

"Die Rote Box ist gelebte Solidarität", freut sich Gesundheits- und Sozialstadtrat Peter Hacker. "Solidarität mit jenen Menschen, die unsere Unterstützung brauchen. Und auch Solidarität mit allen Mädchen und Frauen, weil wir das Thema „Menstruation" vor den Vorhang holen und darüber reden. Es kann nicht sein, dass sich Mädchen und Frauen nach wie vor schämen, die Regel zu haben. Ich freue mich daher besonders, dass das Angebot für kostenlose Periodenprodukte, die über unser Partnerunternehmen BIPA verteilt werden, immer besser und öfter angenommen wird“, so Hacker.

"Die Rote Box ist ein absolutes Vorzeigeprojekt. Es geht darum, Periodenarmut in Wien nicht zuzulassen. Denn eine entsprechende Monatshygiene für Mädchen und Frauen ist ein nicht-verhandelbares Grundbedürfnis und die Möglichkeit dazu, muss eine Selbstverständlichkeit sein. Der Zugang ist so niederschwellig wie möglich gestaltet und durch die gute Zusammenarbeit ist auch die Wien-weite Verfügbarkeit garantiert. Die Rote Box setzt einen wichtigen Schritt zur Enttabuisierung der Periode und fördert gleichzeitig die Frauengesundheit!", sagt Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch.

Passendes Produkt für jede Periode

Statt einer einzigen Bindenvariante stehen seit April sechs verschiedene Binden zur Wahl: Ultra-Binden normal, lang und extra lang mit Flügeln, Ultra-Binden Active mit Flügeln sowie Maxi-Binden normal und lang ohne Flügel. Ergänzt wird das Angebot durch BI COMFORT Tampons in den Varianten Normal und Mini. Anlass war eine Evaluierung, in der sich Nutzer:innen vor allem bei Binden mehr Vielfalt gewünscht hatten.

So kommen die Gutscheine zu den Betroffenen

Pro Quartal produziert BIPA rund 30.000 Gutscheinhefte, für das dritte und vierte Quartal 2026 wurde auf je 31.000 erhöht. Jedes Heft enthält drei Gutscheine, einen pro Monat. Die Stadt Wien verteilt die Hefte an über 400 Standorten von Partnerorganisationen – darunter Sozialmärkte, Frauengesundheitszentren, Sozial- und Frauenberatungsstellen sowie Einrichtungen für Jugendliche, wohnungslose und geflüchtete Menschen, Menschen mit Behinderungen und Gewaltschutzeinrichtungen. Den Gutschein legen Betroffene einfach an der Kassa vor.

Finanzielle Hilfe und Aufklärung gegen Periodenarmut

Wer sich Periodenprodukte nicht leisten kann, behilft sich häufig mit Toilettenpapier, Stoffresten oder Plastiksäcken. Wie groß der Bedarf ist, zeigt die BIPA-Umfrage aus dem Vorjahr im Zuge der "Ehrlich gesagt" Initiative: Nur ein Viertel der Menschen in Österreich findet die Aufklärung zum Thema Menstruation in Schulen, Medien und der Gesellschaft ausreichend. 82 % der Befragten sprechen nach wie vor ungern über Menstruation, 80 % wünschen sich altersgerechte Aufklärungsangebote wie Workshops, Broschüren oder Webinare. Neben der "Roten Box" setzt BIPA deshalb auf Aufklärung: Seit 2024 unterstützt das Unternehmen die Frauengesundheitszentren FEM in Floridsdorf und FEM Süd in Favoriten mit jährlich rund 6.000 Euro. Finanziert werden damit 35 Workshops pro Jahr unter dem Titel "Alles rund um Menstruation", in denen Mädchen und junge Frauen mehr über Zyklus, erste Regelblutung und Hygieneartikel erfahren sowie vor Ort Gutscheine der "Roten Box" erhalten. Von März 2025 bis März 2026 nahmen 428 Teilnehmerinnen zwischen 12 und 28 Jahren teil.

Dauerhaft günstig – das ganze Jahr

Auch abseits der "Roten Box" setzt BIPA auf- im gesamten Sortiment auf Leistbarkeit: Während die Verbraucherpreise in Österreich im Jahr 2026 weiter stiegen (+3 %), sanken die Preise im BIPA-Sortiment um 0,6 Prozent. Mit „Einfach Preiswert” bietet BIPA seit Februar rund 2.000 Produkte quer durch das Sortiment dauerhaft günstig an. Zudem profitieren Kundinnen weiterhin von zahlreichen Aktionen.

So bietet BIPA das Beste aus beiden Welten: attraktive Preise im Alltag und starke Aktionen für zusätzliche Ersparnisse. Dass sich dieser Ansatz bei auszahlt, zeigen aktuelle NielsenIQ-Daten zu den mengengewichteten Durchschnittspreisen der letzten 52 Wochen. Bei vielen bekannten Marken liegt BIPA unter dem Preisniveau des Vergleichsmarkts. So waren Pampers Baby- und Kinderwindeln im Schnitt 6,4 % pro Windel günstiger, Nivea Duschbad um 11,7 % pro 100ml. * Das zeigt: Attraktive Preise und starke Aktionen ergänzen sich bei BIPA – und machen sich für Kundinnen Tag für Tag bezahlt.

„Unter dem Strich bieten wir unseren Kundinnen und Kunden damit an der Kasse ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis”, so Margit Reisinger, BIPA-Geschäftsführerin.

Fakten zur Roten Box auf einen Blick Projektstart: Herbst 2023, Kooperation von Stadt Wien und BIPA Eingelöste Produkte 2026: 63.790 (Jänner bis Mitte November) Auflage: rund 30.000 Gutscheinhefte in Q1 und Q2; in Q3 und Q4 je 31.000 Gutscheinheft: drei Monatsgutscheine, einlösbar in allen Wiener BIPA-Filialen Sortiment: acht BI COMFORT Produkte: sechs Bindenvarianten sowie Tampons Normal und Mini Verteilung: an über 400 Standorten diverser Partnerorganisationen der Stadt Wien Begleitmaßnahme: von BIPA finanzierte Aufklärungsworkshops von FEM Süd

Über die "Rote Box"

Die "Rote Box" ist ein Kooperationsprojekt der Stadt Wien und BIPA gegen Periodenarmut. Armutsbetroffene erhalten über soziale Einrichtungen Gutscheine für kostenlose Periodenprodukte, die in allen Wiener BIPA-Filialen eingelöst werden können.