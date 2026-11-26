Die Philippinen verhängen einen Exportstopp über die violette Yams-Wurzel. Müssen wir uns etwas Neues suchen?

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Wer gerne in hippe Cafés geht, kommt an diesem Trend nicht vorbei: Seit einiger Zeit werden uns überall hübsche violette Latte-Drinks angeboten, die "Ube" enthalten. Auch in Eis und Kuchen finden wir die neueste In-Zutat. In erster Linie wohl wegen der Instagram-tauglichen Farbe. Denn schlecht schmeckt Ube zwar nicht, oft kann man das nussige, leicht vanillige Aroma aber kaum herausschmecken.

Was ist Ube?

Bei Ube handelt es sich um Dioscorea alata, eine Yamswurzel, die in Südostasien beheimatet ist. Vor allem auf den Philippinen ist sie sehr beliebt und ein wichtiger Bestandteil der Landesküche. Ihre leuchtende Farbe verdankt die Wurzel natürlichen Anthocyanen. Man darf Ube nicht mit der violetten Süßkartoffel verwechseln - es sind zwei ganz unterschiedliche Pflanzen.

Ube wird knapp

Dioscorea alata © Getty Images

Die weltweite Nachfrage nach Ube, ausgelöst durch TikTok und Instagram, bringt die Produzenten auf den Philippinen an ihre Grenzen. Sie können gar nicht so viel anbauen, wie gewünscht wird. Denn Ube wächst nicht schnell: Die Wurzeln brauchen acht bis elf Monate, bis sie reif sind. Sie werden meistens auf kleinen Feldern angebaut, es gibt kaum Mechanisierung. Ein kurzfristiges Hochfahren der Produktion, um die globale Nachfrage zu stillen, ist gar nicht möglich.

Phillippinen verhängen Export-Stopp

Die Bauern kommen nicht nach und Ube wird damit zum knappen Gut und ist weiterhin heiß begehrt. Das sorgt vor allem auf den Philippinen für Unmut, denn die Wurzel ist vom Speiseplan nicht wegzudenken. Damit es hier nicht zu einem Engpass kommt, wurde ein Exportstopp verhängt. Das gilt für frische Ube und Pflanzmaterial und zwar auf unbestimmte Zeit. Verarbeitete Produkte wie Pulver oder Püree sind von dem Verbot aber nicht betroffen.

Das bedeutet: In Europa, den USA, Japan und Südkorea wird es immer schwieriger, das violette Pulver zu bekommen. Andere Länder nutzen die Gelegenheit und steigen in den Markt ein. Vietnam und China werden zu immer bedeutenderen Anbietern von Ube und erzielen damit hohe Gewinne.

Achtung vor Mogelpackungen

Aber: Nicht überall, wo Ube draufsteht, ist auch wirklich Ube drin. Hersteller greifen gerne zu billigen Ersatzprodukten, die sie unter das begehrte Pulver mischen und dann als Ube verkaufen. Das ist keine neue Praxis: Wir kennen das schon von billigem Industriehonig und zuletzt auch von Matcha. Je begehrter ein Produkt ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass uns Mogelpackungen angeboten werden.