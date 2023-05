Feuerwehr muss vor Anpfiff in bebender Dortmund-Arena ausrücken

Bayern-Star Müller mit Psycho-Spielchen vor Titel-Showdown mit Dortmund Ein ganzes Land fiebert dem Showdown in der deutschen Bundesliga entgegen. Die Bayern finden sich in der ungewohnten Rolle der Mannschaft, die am letzten Spieltag auf ein Wunder hoffen muss. Doch Vereinslegende Thomas Müller greift schon davor tief in die Trickkiste.