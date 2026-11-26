Der rechtsradikale Tiroler soll einen Jugendlichen aus Schweden zu Anschlägen "motiviert" bzw. beraten haben. Zudem verherrlichte er Amokläufe an Schulen und trieb sich in dem gefürchteten Online-Netzwerk "The COM" herum.

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Tirol. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat einen 15-jährigen anschlagsbereiten Tiroler aus dem Oberland wegen terroristischer Straftaten angeklagt. Das gab Mediensprecher Florian Oberhofer am Donnerstag bekannt, nachdem die Anklage dem Verteidiger zugestellt wurde. Der 15-Jährige war am 20. Juli an seinem Wohnort fest- und in weiterer Folge in U-Haft genommen worden, nachdem die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) von einem Partnerdienst gewarnt worden war.

Der junge Tiroler soll Anschlagspläne gewälzt haben, die Festnahme erfolgte wegen Gefahr im Verzug und wurde vom Sondereinsatzkommando Cobra vollzogen. Der Bursch soll sich über das gewaltverherrlichende Online-Netzwerk "The COM" in eine extremistische Richtung radikalisiert und schließlich mit länderübergreifenden Kontakten unterhalten haben. Die Anklage legt ihm konkret zur Last, einem schwedischen Jugendlichen, der mehrere Passanten mit einem Messer schwer verletzen und töten wollte, Ratschläge erteilt zu haben. Er soll dem erst 14 Jahre alten Schweden weiters zugesichert haben, Videos von dessen Tat zu veröffentlichen. Der Anschlag scheiterte zwar, dem jungen Tiroler wird in diesem Zusammenhang aber ein Tatbeitrag vorgeworfen.

Der 15-jährige Tiroler interessierte sich generell für Amokläufe an Schulen und sonstige Attentate. Laut Anklage verherrlichte er einen bekannten Live-Stream-Attentäter, der in Schweden einen Anschlag auf eine Schule durchgeführt hatte. In einschlägigen Online-Foren - darunter dem Vernehmen nach in einer gefürchteten "The COM"-Untergruppe - fand er Gleichgesinnte. Laut Anklage kam er Anfang März 2026 in Kontakt mit dem jungen Schweden, mit dem er sich über Schulattentate unterhalten und Anschlagspläne erörtert haben soll.

Anklage stützt sich auf Chat-Nachrichten

Der Tiroler, der bis zu seiner Festnahme eine Schule im Oberland besuchte, soll dort nach APA-Informationen Mobbing erlebt haben. Er galt als Außenseiter. Die Anklage wirft ihm vor, den Schweden in dessen mörderischen Plänen bestärkt zu haben. Er gestand im Ermittlungsverfahren zu, entsprechende Nachrichten verschickt zu haben, behauptete aber, sich der Tragweite seines Handelns nicht bewusst gewesen zu sein.

Weiters soll sich der Tiroler wiederholt in nationalsozialistischem Sinn betätigt haben, indem er Bilder mit nationalsozialistischen Zeichen und Gesten über Messenger-Dienste verbreitete. Die Anklage ist nicht rechtskräftig, die Verteidigung hat 14 Tage Zeit, diese allenfalls zu beeinspruchen. Wann es zur Hauptverhandlung vor einem Schwurgericht kommt, ist daher nicht absehbar.

Der 15-jährige Tiroler befindet sich seit etwas mehr als zwei Wochen vorerst wieder auf freiem Fuß. Er wurde am 9. November 2026 vom Landesgericht Innsbruck gegen gelindere Mittel enthaftet. Die Staatsanwaltschaft war damit nicht einverstanden. Sie legte dagegen Beschwerde ein. Die Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) Innsbruck ist ausständig.