Vor dem Davis-Cup-Viertelfinale gegen Großbritannien hat sich Tennis-Superstar Alexander Zverev (29) erstmals persönlich zu den neuen juristischen Schritten seiner Ex-Freundin Brenda Patea (33) geäußert.

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Während die Mutter seiner fünfjährigen Tochter Mayla vor dem Landgericht Berlin auf Unterlassung und Geldentschädigung klagt, gibt sich die Nummer eins der Welt betont gelassen – und widerspricht früheren Zitaten. Hintergrund der neuen Zivilklage sind Äußerungen, die Zverev im Juni unmittelbar nach seinem Triumph bei den French Open gegenüber der französischen Sporttageszeitung L’Équipe getätigt haben soll.

Darin hieß es unter anderem, die Vorwürfe hätten sich als falsch erwiesen und seine Unschuld sei "bewiesen" worden. Genau diese Formulierung will Patea ihm nun gerichtlich verbieten lassen, nachdem das Strafverfahren wegen häuslicher Gewalt 2024 ohne Schuldspruch eingestellt worden war.

"Mache mir deswegen keine Sorgen"

Auf die Vorwürfe angesprochen, ruderte der Hamburger nun zurück: "Es ist so, dass ich anscheinend eine Aussage gemacht habe, die ich so eigentlich nicht hätte machen sollen. Meiner Meinung nach habe ich das auch nicht getan." Er sei in das laufende Verfahren aktuell "gar nicht so sehr involviert" und wisse daher nicht allzu viel darüber: "Ich mache mir deswegen eigentlich keine großen Sorgen."

Ex-Freundin will Wortwahl verbieten

Während Zverevs Anwalt Christian Schertz die beanstandeten Sätze zuletzt bereits als zulässige, durch das Grundgesetz geschützte Meinungsäußerung verteidigt hatte, wählte der zweimalige Grand-Slam-Sieger selbst vor den Reportern nun eine juristisch unangreifbare Wortwahl: "Ich halte mich für unschuldig."

Weitere Nachfragen blockte der 29-Jährige vor dem wichtigen Länderkampf konsequent ab: "Ich habe schon oft genug darüber gesprochen. Ehrlich gesagt habe ich keine Lust mehr, über dieses Thema zu reden."