Mit einer eigenen Richtlinie will Niederösterreich künftig dafür sorgen, dass die Stützpunkte der Feuerwehren moderner, funktioneller und effizienter geplant und gebaut werden.

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Rund 1.700 Feuerwehren stellen wesentliche Sicherheitsinseln im Land Niederösterreich dar. Damit Stationen, die neu entstehen, auch den heutigen Anforderungen entsprechen, haben das Land Niederösterreich und der Landesfeuerwehrverband jetzt einheitliche Vorgaben erarbeitet. Die Bauprojekte orientieren sich künftig an klaren Kriterien wie der Anzahl der Mitglieder, den vorhandenen Fahrzeugen oder auch der Größe der Feuerwehrjugend.

Die neue Richtlinie definiert genau, welche Flächen und Räumlichkeiten für den Bau niederösterreichischer Feuerwehrhäuser benötigt werden. Das reicht vom Fahrzeugbereich über Verwaltungsräume bis hin zu Außenanlagen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Kooperationen. Durch einen verpflichtenden Infrastruktur-Check sollen künftig gemeinsame Lösungen innerhalb von Gemeinden und mit Nachbarorten stärker geprüft werden. Auch bestehende Gebäude und Einrichtungen sollen besser genutzt werden. Für zusätzliche Planungssicherheit sorgen jährlich angepasste Baukostenrichtwerte, die als Orientierung für künftige Projekte dienen.

"Das Land kann sich auf seine Feuerwehren verlassen und die Feuerwehren können sich auf das Land verlassen. Mit dieser Richtlinie wird der großen Bedeutung der über 105.000 Kameradinnen und Kameraden für unser Land Rechnung getragen", erklären Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (beide ÖVP) und Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.

"Zweckmäßig, sparsam und wirtschaftlich"

"Unsere Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden sind rund um die Uhr für die Sicherheit unserer Landsleute im Einsatz. Dafür brauchen sie auch eine moderne und bestmögliche Infrastruktur. Gleichzeitig achten wir darauf, dass jeder Euro effizient eingesetzt wird. Genau das stellen wir mit der neuen Richtlinie sicher: Wir bauen zweckmäßig, sparsam und wirtschaftlich – so, wie es für unsere Feuerwehren notwendig und für die Sicherheit unserer Landsleute sinnvoll ist. Damit stärken wir unsere Feuerwehren, entlasten unsere Gemeinden und gehen verantwortungsvoll mit dem Geld der Steuerzahler um", betont Mikl-Leitner.

"Unsere Feuerwehrhäuser sind weit mehr als nur Garagen für Einsatzfahrzeuge. Sie bilden die Grundlage für eine rasche und professionelle Hilfeleistung und sind gleichzeitig ein wichtiger Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens in unseren Gemeinden. Mit der neuen Richtlinie schaffen wir klare, zeitgemäße und praxisorientierte Rahmenbedingungen, die einheitliche Standards mit der notwendigen Planungssicherheit für Feuerwehren und Gemeinden verbinden. Besonders wichtig ist uns dabei, dass auch künftig auf örtliche Gegebenheiten, überörtliche Aufgaben und spezielle einsatztaktische Anforderungen Rücksicht genommen wird. Ein eigener, unabhängiger Vergabeausschuss ermöglicht zudem die Berücksichtigung begründeter Mehrkosten, individueller Sonderlösungen und notwendiger Sonderbauten. Damit schaffen wir eine ausgewogene Grundlage, die sowohl den feuerwehrfachlichen Anforderungen als auch den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit gerecht wird. Unser gemeinsames Ziel ist es, moderne, funktionale und zukunftssichere Feuerwehrhäuser zu ermöglichen, die den Bedürfnissen unserer Einsatzkräfte und Gemeinden langfristig entsprechen", ergänzt Fahrafellner.