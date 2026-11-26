Ein Video des bekannten US-Food-Bloggers "PhilMeetsFood" sorgt aktuell im Netz für hitzige Diskussionen. Der Grund: Ein einziges Sauerteigbrot kostet in Manhattan unfassbare 60 US-Dollar – während es in Wien für einen Bruchteil über die Ladentheke geht.

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In dem viralen Clip stellt der Influencer seine Community vor eine scheinbar absurde Wahl: Würdet ihr lieber 60 Dollar für einen viralen Laib Brot in New York hinblättern oder exakt dasselbe Brot für 15 Euro in Wien kaufen?

Sein trockenes Fazit nach dem Geschmackstest: "Und ja … das Brot war gut."

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Heimisches Bio-Roggenmehl auf Luxus-Reise

Was viele US-User kaum glauben können: Hinter dem Luxus-Laib steckt kein New Yorker Sterne-Bäcker, sondern die österreichische Traditionsbäckerei Martin Auer. Diese hat unter dem Namen "RYE by Martin Auer" eine Filiale im hippen New Yorker Stadtteil SoHo eröffnet und verkauft dort den 1,5 Kilo schweren 100-%-Roggensauerteig-Laib zu absoluten Rekordpreisen.

Warum kostet es in den USA so viel?

Während man in Österreich für denselben Laib rund 15 Euro zahlt, greifen New Yorker für einen ganzen Laib tief in die Tasche. Gründer Martin Auer und sein Sohn Tim verteidigen den Preis mit extremen Mieten von über 50.000 Dollar monatlich in Manhattan sowie hohen Kosten für den Übersee-Import von Bio-Mehl.

Außerdem: Kaum ein New Yorker schleppt tatsächlich den ganzen 60-Dollar-Laib nach Hause. Vor Ort kaufen die meisten Kunden einfach ein Viertel des Riesen-Brots für 15 Dollar – was am Ende genau dem Preis eines ganzen Laibs in Wien entspricht, rechnet Auer vor.

Für US-Touristen bleibt das "60-Dollar-Brot" ein kurioses Luxus-Souvenir. Wer in Wien lebt, kann über den Hype hingegen nur schmunzeln: Hier gibt es denselben Handwerks-Genuss täglich frisch – ganz ohne Transatlantik-Zuschlag.