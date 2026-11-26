Nach airBaltic steckt mit Norse Atlantic eine weitere Fluggesellschaft wegen der hohen Kerosinpreise in der Bredouille.

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Die norwegische Billig-Langstrecken-Airline hat ihren Flugbetrieb eingestellt und steht vor der Insolvenz. Der Verwaltungsrat beabsichtige einen Insolvenzantrag zu stellen, falls nicht eine kurzfristige Finanzierungslösung gefunden werde, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Norse Atlantic hatte am Vortag vor einer "kritischen" finanziellen Lage gewarnt. Es würden neue Finanzmittel benötigt, um den kurzfristigen Liquiditätsbedarf zu decken und den Betrieb fortzuführen. Die Aktie brach daraufhin um 85 Prozent auf ein Rekordtief ein. Am Donnerstag gaben die Titel um mehr als 16 Prozent nach.

Verkauf oder Fusion bereits seit dem Sommer Thema

Norse Atlantic hatte im Juli einen formellen Prozess für einen möglichen Verkauf oder eine Fusion eingeleitet. Sie hatte eigenen Angaben zufolge im Oktober zudem eine Vereinbarung mit Pakistan International Airlines (PIA) unterzeichnet, wonach diese zwei Flugzeuge samt Besatzung, Wartung und Versicherung mieten sollte. PIA teilte am Mittwoch jedoch mit, dass Norse Atlantic das Abkommen abrupt ausgesetzt habe. Die pakistanische Fluggesellschaft habe deshalb zwei Flüge streichen müssen.

Die europäischen Kerosinkosten haben sich im März nach Lieferunterbrechungen im Zusammenhang mit dem Ende Februar ausgebrochenen Iran-Krieg mehr als verdoppelt. Sie blieben im Jahresverlauf auf hohem Niveau schwankungsanfällig, was die Fluggesellschaften belastet. Norse sichert seinen Kerosinbedarf nicht ab und hatte seine Kapazitäten wegen des sprunghaften Kostenanstiegs reduziert. Norse ist nicht die einzige Fluggesellschaft in finanziellen Schwierigkeiten: Die lettische Gesellschaft airBaltic hatte angekündigt, zur Sicherung neuer Finanzmittel ein Gläubigerschutzverfahren nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts sowie eine Restrukturierung einzuleiten.