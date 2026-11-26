Kiew hat mit seinen Angriffen auf russische Schiffe vor der libyschen Küste dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha zufolge nicht den Ukraine-Krieg auf Libyen ausweiten wollen.

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"Keine der Handlungen der Ukraine war jemals gegen Libyen oder das libysche Volk gerichtet, sondern ausschließlich gegen russische militärische Objekte, die direkt Russlands Krieg dienen", erklärte Sybiha am Donnerstag auf X nach einem Telefonat mit seinem libyschen Kollegen al-Taher al-Baur.

Kiew habe "nicht die Absicht, Russlands Krieg gegen die Ukraine auf Libyen oder irgendein anderes Land auszuweiten", erklärte Sybiha weiter. Er bekräftigte zudem "die uneingeschränkte Unterstützung der Ukraine für die Souveränität und territoriale Integrität Libyens sowie für die Bemühungen, das Land wieder zu vereinen".

Ausweitung auf Mittelmeerregion befürchtet

Die ukrainischen Drohnenangriffe vor der libyschen Küste haben die Furcht vor einer Ausweitung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf die Mittelmeerregion geschürt. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatten ukrainische Streitkräfte am Sonntag eine russische Korvette im Hafen von Benghazi versenkt und ein russisches Frachtschiff vor der libyschen Küste mit Marinedrohnen getroffen.

Libyen ist seit dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 von Unruhen geprägt und seit 2014 faktisch geteilt. Der international anerkannten Regierung in Tripolis steht eine rivalisierende Regierung in Benghazi gegenüber, die enge Beziehungen zu Russland unterhält. Die von Khalifa Haftar befehligten ostlibyschen Streitkräfte kontrollieren den gesamten Osten und einen Großteil des Südens des Landes.