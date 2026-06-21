Tennis-Knall: Serena Williams ist zurück im Einzel

Große Sensation im Tennis-Zirkus: Legende Serena Williams feiert beim prestigeträchtigen Grand-Slam-Turnier in Wimbledon ihr mit Spannung erwartetes Comeback im Einzel auf dem heiligen Rasen.

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Das gaben die Veranstalter der All England Championships am Sonntagabend in den sozialen Netzwerken offiziell bekannt. Die Fans in Österreich und weltweit reiben sich die Augen, denn die US-Amerikanerin greift damit nach langer Pause wieder voll an. Die 44-Jährige, die in ihrer Karriere bereits sechs Mal an der Church Road triumphieren konnte, erhält für das absolute Highlight im Tennis-Jahr eine Wildcard und steht somit direkt im Hauptfeld.

"Das ist keine Übung", hieß es im offiziellen Post des Wimbledon-Accounts unmissverständlich. Für die Ausnahmesportlerin ist es der erste Auftritt im Einzel seit ihrem offiziellen Rücktritt im September 2022.

Rückkehr auf den Rasen

Bereits vor einigen Tagen sickerte durch, dass die Tennis-Ikone nicht ganz ohne Matchpraxis nach London reist. Das Turnier hatte zuvor schon offiziell bestätigt, dass Serena Williams gemeinsam mit ihrer Schwester Venus im Doppel an den Start gehen wird. Ihr Comeback auf der Tour feierte Williams jüngst ebenfalls im Doppel-Bewerb. Nach exakt 1376 Tagen ohne ein einziges Match schlug die 23-malige Grand-Slam-Siegerin im Londoner Queen's Club auf. Dabei stand sie gemeinsam mit der Kanadierin Victoria Mboko auf dem Platz, um sich für die kommenden Aufgaben auf Rasen warmzuspielen. Nun ist klar, dass der ganz große Auftritt im Einzel folgt.