© getty/Symbolbild

35 Euro Strafe

Pony im Kofferraum: Polizei stoppte "Tiertransport"

15.09.25, 15:58
Tier tiefenentspannt, Lenkerin weniger

Polizisten haben im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen eine Autofahrerin mit einem Pony im Kofferraum gestoppt.

Die ungewöhnliche Ladung fiel vor knapp zwei Wochen bei einer Verkehrskontrolle bei Alsdorf nahe Aachen auf, wie die Aachener Polizei am Montag berichtete. Das weiße Pony stand auf der umgeklappten Rückbank des pinken Autos auf einem Teppich und schien den Angaben zufolge "tiefenentspannt". Es hatte auch einen Kübel mit Futter dabei.

Auf die Situation angesprochen, zeigte sich die Autofahrerin nach Polizeiangaben jedoch uneinsichtig. Aus ihrer Sicht war das Pony mit einem Strick an einem Metallbügel im Auto angebunden und damit ausreichend gesichert. Der Autofahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Da sie ein Verwarngeld von 35 Euro nicht akzeptierte, wurde gegen sie ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Polizei verwies auf die Gefahren durch das nicht gesicherte Pony bei einem möglichen Unfall. Bei einem angenommenen Gewicht von 150 Kilogramm und einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern würde das Pony bei einem Crash "plötzlich bis zu 7,5 Tonnen wiegen und ruckartig gegen den Fahrersitz geschleudert werden", rechneten die Beamten vor. Dies würde Lebensgefahr für das Pony, die Autofahrerin und andere Verkehrsteilnehmer bedeuten.

