Der EU-Gipfel zum Haushalt am Donnerstag geht am Freitag nicht in die geplante Verlängerung.

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Der Vorschlag von EU-Ratspräsident António Costa mit Cuts von rund 200 Milliarden Euro am Entwurf der EU-Kommission sei "gescheitert", erklärte Bundeskanzler Christian Stocker am Abend. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einem "strategischen Fehler". Deutschlands Kanzler Friedrich Merz zeigte sich vom Ausgang der Verhandlungen nicht überrascht.

Merz forderte am späten Donnerstagabend vor Medienvertretern erneut "Augenmaß" beim Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) ein. Für ihn seien drei Kriterien zwingend: Das Gesamtvolumen dürfe nicht wachsen, Korrekturen der nationalen Beiträge seien zwingend und zudem müssten "die Prioritäten stimmen", sagte Merz mit Verweis auf die wirtschaftliche sowie sicherheitspolitische Lage in der Europäischen Union. Zudem bekräftigte Merz erneut das deutsche Nein gegen weitere Schulden und seine skeptische Position bezüglich Eigenmitteln. "Neue Eigenmittel werden das Problem nicht lösen."

Merz: "Gebe Hoffnung nicht auf"

Er peile - auch aufgrund der bevorstehenden Wahlen in zahlreichen Ländern 2027 - weiterhin eine Einigung bis Jahresende an, so der deutsche Regierungschef. "Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf." Man habe sich im Verlauf des Donnerstags darauf geeinigt, die Verhandlungen am Freitag nicht fortzusetzen, sondern erst beim nächsten Gipfeltreffen am 17. Dezember. Er rechne "mit einer intensiven Ratssitzung", so Merz. Am späten Donnerstagabend fanden noch Einzelgespräche statt bevor es gegen Mitternacht in eine letzte große Abschlussrunde geht. Es sei schnell klar gewesen, dass man heute nicht mehr zu einem Ergebnis komme.

Der Vorschlag müsse überarbeitet werden, hatte Stocker am Donnerstag bei einem Pressegespräch in Brüssel gefordert. Er habe aber "keine Eile" bei den Verhandlungen. Es brauche jedenfalls eine weitere Reduktion des Budgetvolumens.

Macron sieht "strategischen Fehler"

Auch Macron hatte festgehalten, dass es am Donnerstag nicht zu einer Einigung kommen werde. Mit den dafür nötigen Kürzungen begehe Europa aber "einen strategischen Fehler", sagte er bei einer Pressekonferenz. Die EU brauche ein größeres Budget, um wettbewerbsfähiger zu werden, verwies auf den sogenannten "Draghi-Bericht".

"Wir benötigen einen langfristigen Haushalt, der zur Finanzierung unserer wichtigsten Prioritäten geeignet ist", betonte Ratspräsident Costa vor dem Treffen. Für den Gipfeltag nannte er drei Punkte, bei denen er die Staats- und Regierungschefs einer Lösung näherbringen wolle: Das sind das Gesamtvolumen des Budgets, die Verteilung der Mittel zwischen den verschiedenen Prioritäten dieses Haushaltsplans sowie ein ausgewogener und effektiver Korb neuer Eigenmittel. Auch Costa hält weiter an einer Einigung bis Jahresende fest.

Diskussion in kleineren Gruppen

Für Stocker und Bauer standen am Donnerstag abseits der großen Runde mit allen Vertretern der 27 EU-Staaten noch Treffen mit den sogenannten "Sensible Seven" (in etwa "Vernünftige Sieben") an, die tendenziell für ein geringeres Budgetvolumen eintreten. Neben Österreich sind dies Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, die Niederlande und Schweden. Gegen Mitternacht wollen die EU-Staats- und Regierungsspitzen bei einer Abschlussrunde ein vorläufiges Fazit ziehen, bevor sie aus Brüssel abreisen.

Einigung vor Jahresende?

Es sei wichtig, vor Jahresende eine Einigung zu erzielen, hatte auch der Vertreter des aktuellen Ratsvorsitzes und irische Premier Micheál Martin vor dem Treffen betont. Die Iren hatten im Oktober bereits einen Verhandlungsvorschlag präsentiert, der großteils abgelehnt wurde. "Wenn wir bis Ende des Jahres keine Einigung erzielen, dann halte ich die Aussichten, dies in der ersten Hälfte des Jahres 2027 zu schaffen, für sehr gering", warnte er.