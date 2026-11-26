Die Europäer und die US-Regierung sind sich nach Angaben des deutschen Kanzlers Friedrich Merz darüber einig, dass die Ukraine nach einem Friedensabkommen dauerhafte Sicherheitsgarantien braucht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es gehe um "Artikel-5-ähnliche Sicherheitsgarantien", sagte Merz am Rande des EU-Gipfels in Brüssel mit Blick auf die Beistandsklausel des NATO-Vertrags. "Darüber sind wir uns in der Koalition der Willigen auch mit den Amerikanern einig", fügte er hinzu.

Wie diese Garantien im Einzelnen aussehen sollten, sei jedoch noch unklar. Unterdessen wies Russland deutsche Medienberichte über russische Startvorbereitungen für einen Satelliten mit einem Atomsprengkopf als "Unterstellungen" zurück. Moskaus Weltraumaktivitäten würden "ausschließlich friedlichen Zielen" dienen und keine anderen Staaten bedrohen, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, gemäß einer Mitteilung. Moskau halte sich an den geltenden Weltraumvertrag von 1967, der die Stationierung von Atomwaffen im Kosmos verbietet.