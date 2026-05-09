Startschuss zum Song Contest: Heute 1. Event

Am Sonntag wird der 70. Song Contest offiziell eröffnet. Schon heute werden viele Teilnehmer bei einem Abendempfang erwartet. Ab Montag stürmen dann 95.000 Fans die Stadthalle. Am16. Mai steigt das große Finale.

Jetzt geht’s los. Ab Sonntag (10. Mai) blickt die Pop-Welt nach Wien. Am Wiener Rathausplatz wird nach einem Tanzkurs unseres Cosmos ab 17 Uhr mit einer Flaggenparade der 35 Teilnehmerländer der 70. Song Contest offiziell eröffnet. Schon heute steigt das 1. große ESC-Event. Mit dem Abendempfang “The Sound of Europe. The Taste of Austria”, bei dem im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft viele der Teilnehmer erwartet werden.

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JJ hat es uns mit seinem Vorjahressieg in Basel eingebrockt: Nach 1967 und 2015 sind wir wieder Song Contest! Der ESC ist ein Event der Superlative: Über 170 Millionen TV-Zuseher, 95.000 Fans aus 70 verschiedenen Ländern bei 9 Shows in der Wiener Stadthalle, 88.000 zusätzliche Besucher in Wien, landesweite Public Viewings – vom Rathausplatz in Wien, wo auch die Eurovision Village für bis zu 30.000 Fans aufgebaut wird, bis zur Messe Dornbirn, unzählige Side-Events, eine Wertschöpfung von 52 Millionen Euro und ein Werbewert von sagenhaften 730 Millionen Euro. Auch die Kosten sind enorm: 36 Millionen Euro, die sich der ORF als Veranstalter mit der öffentlicher Hand und der European Broadcasting Union teilt

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Ab Montag stürmen dann 95.000 Fans für gleich 9 Shows die Wiener Stadthalle. Die Inszenierung ist an Gigantomanie kaum zu übertreffen: 8.500 Scheinwerfer, eine 2.000 Quadratmeter große und 210 Tonnen schwere Bombast-Bühne und 28 TV-Kameras. Am 12. und 14. Mai überträgt der ORF ab 21 Uhr die beiden Semifinali. Am 16. Mai zittern 170 Millionen TV-Zuseher über 4 Stunden lang beim Grande Finale mit.

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Finnland (o.) und Griechenalnd (u.) sind die Favoriten

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Geht es nach den Wetten, dann holen die Finnen Linda Lampenius und Pete Parkkonen mit dem bombastisch-eindringlichen Pop-Klassik-Crossover „Liekinheitin“ den Sieg. Seit dem Probenstart haben die Finnen ihre Siegeschance laut Buchmachern auf 34 Prozent hochgeschraubt. Die größten Konkurrenten sind der coole Grieche Akylas und ESC-Pinup Søren Torpegaard Lund aus Dänemark.

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Österreich hat wohl nur Außenseiterchancen. Cosmó und sein „Tanzschein“ wurden bei den Wetten lange gar nur auf Platz 32 geführt. Seit der 1. Probe am Donnerstag hat er sich schon auf Platz 28 gesteigert. Schafft er gar das nächste ESC-Wunder?

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Das ist der Song Contest Fahrplan:

Sa, 9. Mai, 16.45 Uhr: 2. und letzte Probe in der Stadthalle für unseren Cosmo.



Sa, 10. Mai, 19 Uhr: ESC-Empfang im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft.



So, 10. Mai, 17 Uhr: Offizielle Eröffnung mit der Flaggenparade am Rathausplatz



Mo, 11. Mai, 21 Uhr: Jury-Wertung 1. Semifinale. Die 1. Show für Fans in Wien.



Di, 12. Mai, 21 Uhr: 1. Semifinale. Live im ORF.



Mi, 13. Mai, 21 Uhr: Jury-Wertung 2. Semifinale



Do, 14. Mai, 21 Uhr: 2. Semifinale. Live im ORF. Als Gast rockt auch Cosmo mit.



Fr, 15. Mai, 21 Uhr: Jury-Wertung 2. Semifinale.



Sa, 16. Mai, 15 Uhr: Generalprobe vor Fans. Stadthalle.



Sa, 16. Mai, 21 Uhr: Das große ESC-Finale. Live im ORF.



Sa, 16. Mai, 23.07 Uhr: Jetzt singt unser Cosmó!



Sa, 16. Mai, 23.50 Uhr: Start der Punktevergabe.



So, 17. Mai, 1 Uhr früh: Endlich steht der Sieger fest!