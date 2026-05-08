"Beeindruckend!" Bürgermeister Ludwig beim ESC-Aufbau am Rathausplatz

Zwei Tage vor dem offiziellen Start der Eurovision-Woche wird am Wiener Rathausplatz noch mit Hochdruck gewerkt, geschleppt und aufgebaut. Denn ab 10. Mai schon verwandelt sich das Areal in ein riesiges Eurovision Village für Fans aus Europa und der ganzen Welt.

Hinter den Kulissen läuft der Countdown zum 70. Eurovision Song Contest auf Hochtouren. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig machte sich am Freitag selbst ein Bild von den Arbeiten rund um den Rathausplatz. Seit Anfang Mai wird dort rund um die Uhr gearbeitet. Zeitweise sind bis zu 300 Personen gleichzeitig im Einsatz, damit das Mega-Event rechtzeitig fertig wird.

Bürgermeister Michael Ludwig zeigte sich bei der Baustellenbesichtigung beeindruckt vom Fortschritt der Arbeiten: "Es ist beeindruckend zu sehen, mit welchem Einsatz hier seit Tagen gearbeitet wird. Wien ist bereit für den 70. Eurovision Song Contest. Mein großer Dank gilt allen Beteiligten, die rund um die Uhr daran arbeiten, dieses internationale Großereignis möglich zu machen und für hunderttausende Gäste ein sicheres und unvergessliches Erlebnis zu schaffen."

Hunderttausende Gäste erwartet

Das Eurovision Village zählt zu den größten temporären Eventflächen der vergangenen Jahre in der Wiener Innenstadt. Auf rund 70.000 Quadratmetern entsteht dort eine eigene ESC-Welt mit einer riesigen Hauptbühne, 15 Screens für Live-Übertragungen und dutzenden Bereichen für Fans. Dazu kommen Karaoke-Stationen, Fotopoints, Merchandise-Zelte und ein eigenes ORF-Glasstudio entlang der Ringstraße.

Auch kulinarisch will man den von nah und fern angereisten Gästen einiges bieten: Insgesamt 14 Gastro-Stände sorgen während der gesamten ESC-Woche für Verpflegung. An den großen Showtagen wird das Gelände durch zusätzliche Sperren sogar auf fast 100.000 Quadratmeter erweitert. Erwartet werden nicht weniger als hunderttausende Besucher.