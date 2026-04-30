Polen will zentrales Drehkreuz für US-Gas werden

Polen will sich neu positionieren und setzt dabei auf Energiepolitik. Beim Gipfel der Drei-Meere-Initiative in Dubrovnik machte das Land deutlich, künftig eine zentrale Rolle bei der Versorgung Europas mit US-Gas übernehmen zu wollen.

Im Zentrum der Pläne steht die Idee, Polen zu einem wichtigen Verteilerpunkt für amerikanisches Flüssiggas auszubauen. Präsident Karol Nawrocki betonte, dass sein Land bereit sei, große Mengen Gas aus den USA zu importieren und diese an Staaten in Mittel- und Osteuropa weiterzugeben.

Damit soll die Region unabhängiger werden und ihre Energieversorgung breiter aufstellen. Auch für Nachbarländer wie Österreich könnte diese Entwicklung langfristig Auswirkungen haben, da stabilere Netze in der Region angestrebt werden.

Strategischer Blick Richtung USA

Für Nawrocki ist die enge Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten ein zentraler Baustein. Dabei gehe es nicht nur um Energie, sondern um eine umfassende Partnerschaft. Die Verbindung zu den USA sei entscheidend für Stabilität und Sicherheit im Raum zwischen Ostsee, Adria und Schwarzem Meer. Um die ambitionierten Projekte zu unterstützen, brachte der Präsident die Idee einer eigenen Finanzinstitution innerhalb der Drei-Meere-Initiative ins Spiel.

© AFP

Neue Bank für Großprojekte

Doch es soll nicht bei Ankündigungen bleiben: Der Präsident stellte zudem die Gründung einer eigenen Bank für die Drei-Meere-Initiative in den Raum. Dieses geplante Institut soll gezielt Investitionen in Infrastruktur ermöglichen, insbesondere in den Bereichen Energieversorgung und Verkehr. Laut den Vorstellungen Polens könnten dadurch wichtige Projekte schneller umgesetzt werden. Langfristig soll das die wirtschaftliche Stärke der beteiligten Länder erhöhen und ihnen innerhalb der EU mehr Einfluss verschaffen.

Mehr als nur Energiepolitik

Neben wirtschaftlichen Zielen spielt auch die Sicherheit eine wichtige Rolle. Eine moderne Infrastruktur würde im Ernstfall schnellere militärische Bewegungen erlauben und damit die NATO-Ostflanke stärken. Die Drei-Meere-Initiative verfolgt somit einen umfassenden Ansatz, bei dem Energie, Wirtschaft und Verteidigung eng miteinander verbunden werden, um die Unabhängigkeit der beteiligten Staaten zu festigen.