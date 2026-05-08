Bunte Kinder-Fahrraddemo in 21 Wiener Grätzln

Eine groß angelegte Kinder-Radaktion legt am Samstag den Wiener Straßenverkehr lahm - DAS steckt dahinter.

Am Samstag, den 9. Mai, zieht die "Kidical Mass" wieder durch Wien und macht die Stadt zur bunten Fahrradzone für Groß und Klein. Im Fokus steht das Ziel, die Bundeshauptstadt kinderfreundlicher zu machen - Eltern und ihre Sprösslinge sollen nicht mehr auf unsicheren Straßen unterwegs sein. Mit Musik, guter Laune und viel Präsenz will man ein Zeichen für eine bessere Radinfrastruktur setzen.

© Kidical Mass

Die Kinder-Fahrraddemo findet in insgesamt 21 Grätzl-Aktionen in allen Bezirken statt. Überall wird gemeinsam geradelt, gefeiert und die Straße "zurückerobert". Wer will, kann sich auch bei der Organisation im eigenen Grätzl einbringen und mithelfen.

© Kidical Mass

Begleitet wird das Event von einer Petition gemeinsam mit der Radlobby Wien. Gefordert werden wie erwähnt sichere Radwege für Kinder in Wien. Unterzeichnen dürfen nur Personen mit Meldeadresse in Wien.