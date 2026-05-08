"Supergrätzl Favoriten": Neues Freiluft-Wohnzimmer mitten in der Stadt

Im Herzen von Favoriten wurde am Freitag Wiens erstes "Supergrätzl" eröffnet. Rund um die Herzgasse entstand aus grauem Asphalt eine neue Wohlfühlzone mit mehr Grün, weniger Verkehr und jeder Menge Platz für die Nachbarschaft.

Mehr als 7.000 Quadratmeter Fläche wurden entsiegelt und begrünt, um das erste "Supergrätzl" in Wien Realität werden zu lassen. Jetzt hat es offiziell eröffnet! Im Gebiet zwischen Gudrunstraße, Leebgasse, Quellenstraße und Neilreichgasse hat sich in den vergangenen Monaten viel verändert. Statt Beton und Blechlawinen gibt es heute neue Sitzbereiche, ruhige Straßen und frische Luft mitten im dicht verbauten Grätzl. Besonders rund um die Schule in der Herzgasse wurde der Verkehr stark beruhigt, Durchzugsverkehr wurde aus mehreren Straßenzügen verbannt.

© Stadt Wien/Christiasn Fürthner

Insgesamt wurden hier von der Stadt Wien 66 neue Bäume gepflanzt. Dazu kommen begrünte Zonen, die vor allem an heißen Sommertagen für Abkühlung sorgen sollen. Planungsstadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteher Marcus Franz und NEOS Wien Klubvorsitzende Selma Arapovic waren bei der Eröffnung mit dabei und luden Anrainer sowie Passanten zum Nachbarschaftsfest ein, das in den Mittagsstunden das Wochenende im Supergrätzl einleitete.

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Apropos Hitze: Bei diesem Thema setzt die Stadt auf besonders innovative Ideen. Sechs Wasserspiele, drei Pergolen mit Nebeldüsen und zwei Nebelstelen wurden installiert und als echtes Zuckerl verlaufen nun zwei kleine Wasserläufe direkt vor der Schule in der Herzgasse. Dort schießen in der warmen Jahreszeit Bodendüsen frisches Wasser in die Höhe und machen den Platz zur Abkühlungs-Oase für Groß und Klein. Das neue Supergrätzl gilt außerdem als besonders fahrradfreundlich.

Stimmen zur Eröffnung

"Mit unserem Supergrätzl - nach Vorbild der sogenannten 'Superblocks' in Barcelona – ist es uns ein echt großer Wurf gelungen. Es ist schon jetzt ein internationales, klimafittes Vorzeigeprojekt geworden. Mit den verkehrsberuhigten Straßen, vielen neuen Grünflächen, 66 neuen Bäumen, Spielflächen und diversen Sitzgelegenheiten hat es den Charakter eines Freiluft-Wohnzimmers für die gesamte Nachbarschaft. Herzstück des Projekts ist die begrünte und gekühlte Fußgänger*innenzone rund um die Mittelschule Herzgasse. Statt viel Autolärm gibt es im Supergrätzl viel Raum und Sicherheit für Radfahrer*innen und Fußgänger*innen", erläutert Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).

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Auch Bezirksvorsteher Marcus Franz (ÖVP) zeigt sich begeistert: "Viele andere Bezirke wünschen sich ein Supergrätzl – Favoriten hat jetzt das erste! Und es setzt Maßstäbe bei der Aufenthaltsqualität, der Begrünung und der Verkehrssicherheit für alle – besonders aber für die Schülerinnen und Schüler der Herzgasse. Hier ist mit viel Pioniergeist etwas gelungen, das internationale Vergleiche nicht zu scheuen braucht. Von der Aufwertung profitieren alle, die im Supergrätzl wohnen, aber auch alle, die in diese verkehrsberuhigte Stadtoase kommen, um zu spielen, entspannen oder mit dem Nachbar zu plaudern."

"Das Supergrätzl in Favoriten zeigt, wie wir unsere Stadt gemeinsam lebenswerter machen können. Durch weniger Durchzugsverkehr, mehr Grünraum und sichere Wege entsteht spürbar mehr Lebensqualität für die Menschen im Bezirk – egal ob zu Fuß, mit dem Rad oder mit der Familie unterwegs. Besonders gelungen ist der neugestaltete Schulvorplatz in der Herzgasse: Dort ist ein sicherer, kühler Freiraum entstanden, in dem Kinder unbeschwert spielen können. Mit neuen Bäumen, Entsiegelung und mehr Platz für Begegnung machen wir Wien Schritt für Schritt klimafit und noch lebenswerter", ergänzt NEOS Wien Klubvorsitzende Selma Arapovic.