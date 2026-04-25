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Helena Bonham Carter
© Reuters

"Passt am Set nicht"

"The Whte Lotus": Helena Bonham Carter schmeißt nach 9 Tagen hin

25.04.26, 11:54 | Aktualisiert: 26.04.26, 13:30
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Für die britische Schauspielerin geschriebene Figur "passt am Set nicht" - Neue Staffel der Erfolgsserie spielt in Frankreich

Kurz nach Beginn der Dreharbeiten zur vierten Staffel der US-Serie "The White Lotus" ist nach Medienberichten die britische Schauspielerin Helena Bonham Carter (59) als Darstellerin ausgeschieden. "Es hatte sich herausgestellt, dass die Figur, die Mike White für Helena Bonham Carter geschaffen hatte, am Set nicht passte", hieß es in einer Mitteilung eines Sprechers des Senders HBO, aus der mehrere US-Branchenmedien zitierten.

Helena Bonham Carter
© Getty

"Die Rolle wurde daraufhin überdacht und wird derzeit umgeschrieben und in den kommenden Wochen neu besetzt", hieß es weiter. White - der Schöpfer der Erfolgsserie - sowie HBO und die Produzenten seien traurig, dass sie mit der "legendären Schauspielerin" nicht zusammenarbeiten könnten, blieben aber große Fans von der ehemaligen Harry Potter-Darstellerin und hofften auf eine baldige Gelegenheit einer Zusammenarbeit bei einem anderen Projekt.

White Lotus Cast
© Getty Images

White Lotus Cast
© Getty Images

Neue Staffel spielt in Frankreich

Die vierte Staffel der Gesellschaftssatire rund um Personal und Urlauber einer fiktiven Hotelkette spielt in Frankreich. In den ersten drei Ausgaben war die Handlung in Hawaii, Sizilien und Thailand angesiedelt. Mit ihrer Rolle in den ersten beiden Staffeln erlangte vor allem die US-Schauspielerin Jennifer Coolidge als schwer labile Tanya McQuoid Kultstatus. Für ihre Rolle gewann sie zwei Emmys und einen Golden Globe.

White Lotus Cast
© Getty Images

HBO hatte im Jänner Bonham Carter ("Sweeney Todd", "Fight Club") als Darstellerin angekündigt. Unter anderem sollten dem Sender zufolge auch Rosie Perez, Heather Graham, Chris Messina, Steve Coogan, Kumail Nanjiani, Sandra Bernhard, Vincent Cassel, Alexander Ludwig und AJ Michalka in der vierten Staffel mitspielen. Die Handlung findet nach Angaben des Senders vor dem Hintergrund des Filmfestivals von Cannes an der Côte d"Azur statt. Am 15. April teilte HBO mit, dass die Dreharbeiten begonnen hätten.

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