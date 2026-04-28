Falscher Polizist (23) ergatterte von Opfern 400.000 Euro

Der erst 23-Jährige sitzt bereits in Haft.

Wien. Aufgrund intensiver Ermittlungen der Kriminalpolizei ist ein 23-jähriger Österreicher festgenommen worden. Er steht im Verdacht, mindestens drei ältere Opfer im Bezirk Währing in den vergangenen zwei Monaten in Wien mit dem "Polizisten-Trick" ausgenommen zu haben. Insgesamt soll der junge Mann 400.000 Euro ergattert haben. Weitere Betroffene sind möglich.

Seine Opfer soll der "Falsche Polizist" dazu verleitet haben Bargeldbestände, Schmuck oder Gold an die vermeintlichen Polizisten zu übergeben. Der Beschuldigte ist

Mitglied einer kriminellen Organisation, von denen bereits mehrere Beteiligte verurteilte Haftstrafen verbüßen.

Der 23-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. In seiner Einvernahme zeigte er sich teilweise geständig. Weitere Erhebungen in dem Fall sind im Gange.



Präventionstipps

Durch den Trickbetrug der „falschen Polizisten“ werden immer wieder besonders ältere Menschen um ihr Vermögen gebracht. Dabei wird den Personen am Telefon vorgespielt, dass sie ein potentielles Opfer von Einbrechern sein und die Polizei ihre Wertgegenstände abholen komme, um sie sicher zu verwahren.

Die Polizei warnt eindringlich:

• Die Polizei verlangt keine Wertgegenstände zur Verwahrung.

• Beenden Sie verdächtige Telefonat und wählen Sie den Polizeinotruf 133.

Weitere Informationen und Präventionstipps erhalten Sie auch von der Kriminalprävention des Landeskriminalamtes Wien unter der Telefonnummer 0800/216-346 oder per Mail unter lpd-w-lka-ab-kriminalpraevention@poli-zei.gv.at